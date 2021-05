House of the Dragon Dizisinden İlk Görüntüler Geldi

HBO, Game of Thrones'un spin-off dizisi House of the Dragon dizisinden ilk görüntüleri yayımladı. Şirketin yayımladığı görüntüler, Game of Thrones'un 10. yıl dönümü kutlamalarının ardından geldi.

Yeni spin-off dizisi çoğu izleyicinin bildiği üzere Game of Thrones'tan 300 sene öncesine odaklanan bir dizi olarak seyircilerin karşısına çıkmayı amaçlıyor. Dizi, Westeros kıtasının en önemli hanedanlarından biri olan Targaryen hanedanını konu alıyor. Dizi aslında George Raymond Richard Martin'in Ejderhaların Dansı kitabında yer verilen Targaryen hanedanındaki iç karışıklığa ağırlık vereceği söyleniyor.

Dizinin çekimlerinden gelen ilk görüntülere aşağıdan göz atabilirsiniz.

Yukarıdaki görüntülerde Olivia Cooke tarafından canlandırılan Alicent Hightower, Emma D'Arcy tarafından canlandırılan Rhaenyra Targaryen dahil olmak üzere bazı önemli karakterler yer alıyor.

House of the Dragon Dizisi Ne Zaman Çıkacak?

Taht Oyunları (Game of Thrones) dizisinin hayranlarının uzun bir zamandır cevabını merak ettiği sorunun cevabı dizinin resmi Twitter hesabında paylaşılan tweet ile bir kez daha paylaşılmıştı. Bu tweette dizinin 2022 yılında HBOMax'e geleceği duyurulmuştu.

Başrollerini üstlenen Paddy Considine, Olivia Cooke, Matt Smith, Emma D'Arcy ve Fabien Frankel yer alıyor. Rhys Ifans, Steve Toussaint, Eve Best ve Sonoya Mizuno gibi isimlerin yer aldığı House of the Dragon, merak dolusu bir bekleyişe sebebiyet vermeye devam ediyor.

"House of the Dragon dizisi ne zaman çıkacak?" gibi sorular yönelten Game of Thrones hayranları, dizinin tam olarak ne zaman yayımlanacağını merak etse de Game of Thrones'tan 300 sene öncesini merkezine yerleştirecek dizi hakkında şimdilik daha fazla bilgi bulunmuyor.

George R. R. Martin ve Ryan J. Condal tarafından yaratılan dizide ayrıca Paddy Considine ve Fabien Frankel gibi oyuncular yer alacak.

Yeni dizi özellikle Game of Thrones'un final sezonunu beğenmeyen kişiler tarafından oldukça merak konusu olmaya devam ediyor. Taht Oyunları'nın spin-off dizisi olarak yayımlanacak olan diziyi bekleyen hayranlar oldukça umutlu görünüyor. Dizinin beklentileri karşılayıp karşılamayacağı, seyircilerin beğenisini kazanıp kazanmayacağı önümüzdeki yıl dizi yayın hayatına başladığında açıklığa kavuşacak.

Peki, sizin yeni diziden gelen görüntüler hakkında düşünceleriniz neler? Yeni görüntüler ile ilgili görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.