House of the Dragon Dizisi Artık Yapım Aşamasında!

House of the Dragon dizisi, Game of Thrones hayranları tarafından ilk duyurulduğu andan beri merak içerisinde beklenen diziler arasında yer alıyor. Game of Thrones'tan çok öncesine odaklanılacak dizinin provaları yapılmaya başlandı ve çalışma ortamından ilk fotoğraf paylaşıldı.

House of the Dragon Dizisi İçin Geri Sayım Başladı

Game of Thrones hayranlarının uzun bir zamandan beri beklediği dizi nihayet yapım aşamasına geçti. Dizinin resmi Twitter hesabında paylaşılan tweette Game of Thrones'tan çok öncesine odaklanılan dizinin şu anda yapım aşamasında olduğu ve 2022 yılında HBOMax'e geleceği açıklandı.

Game of Thrones'tan 300 yıl öncesinde geçeceği duyurulan dizi, George Raymond Richard Martin'in Ateş ve Kaan kitabından yola çıkarak Targaryen hanedanının hikayesini anlatacak. Daemon Targaryen karakterini Matt Smith, Viserys Targaryen karakterini Paddy Considine, Rhaenyra Targaryen karakterini Emma D' Arch, Prenses Rhaenys Valaryon karakterini Eve Best, Corlys Velaryon karakterini Steve Toussaint, Otto Hightower karakterini Rhys Ifans, Alicent hightower karakterini Olivia Cooke canlandıracak.

House of the Dragon dizisi, George Raymond Richard Martin ve Ryan J. Condal tarafından yaratıldı. Dizinin pilot senaryosu Condal tarafından yazıldı. Dizinin toplamda 10 bölümden oluşması planlanıyor.

Aşağıdaki tweette yer alan fotoğraf, dizinin yapımına resmen başlandığının bir göstergesi olarak paylaşıldı. Fotoğraftan da görülebileceği üzere yeni tip koronavirüsün getirdiği sosyal mesafe kuralına uygun bir biçimde okuma gerçekleştiriliyor.

Fire will reign 🔥

The @HBO original series #HouseoftheDragon is officially in production. Coming soon to @HBOMax in 2022. pic.twitter.com/tPX8n2IvGW — House of the Dragon (@HouseofDragon) April 26, 2021

Başrollerini üstlenen Paddy Considine, Olivia Cooke, Matt Smith, Emma D'Arcy ve Fabien Frankel yer alıyor. Rhys Ifans, Steve Toussaint, Eve Best ve Sonoya Mizuno gibi isimlerin yer aldığı House of the Dragon, merak dolusu bir bekleyişe neden olmaya devam ediyor.

"House of the Dragon ne zaman çıkacak?" gibi sorular yönelten Taht Oyunları (Game of Thrones) hayranlarını dizinin yayın tarihini çok merak etse de Game of Thrones'tan 300 yıl öncesini konu alacak dizi hakkında en azından şimdilik daha fazla bilgi bulunmuyor. Dizinin çekimleri tamamlandığında dizinin tam olarak ne zaman başlayacağı da açıklığa kavuşacaktır.

