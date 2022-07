House of the Dragon Dizisinin Resmi Fragmanı Yayınlandı

Geride bıraktığımız son 10 yılda dizi endüstrisini kökünden değiştiren Game of Thrones dizisinin geçtiği evrenden yeni yapımlar gelmesi kimseyi şaşırtmadı. Game of Thrones'ta yaşanan olayların öncesini anlatan House of the Dragon dizisinin resmi fragmanı bugün yayınlandı. HBO görsellik konusunda yine iyi iş çıkarmışa benziyor!

Westeros'un en ünlü ailelerinden Targaryen ailesinin yükselişine ve çöküşüne tanıklık edeceğimiz House of the Dragon'un ilk bölümü 20 Ağustos tarihinde yayınlanacak.

İşte House of the Dragon Resmi Fragmanı!

Game of Thrones'ta yaşanan olaylardan 200 yıl öncesini konu edinecek olan dizide Westeros'un en korkulan isimleri Targaryen ailesinin tahttan indirilmesine sebep olan olaylar silsilesine tanık olacağız. Dizinin senaryosu yine usta yazar George R.R. Martin'in kaleme aldığı Buz ve Ateşin Şarkısı serisinden uyarlanacak. Yazarın kitaplarda değindiği fakat ilk seri olan Game of Thrones'ta detaylandırılmayan Westeros tarihi için birçok önemli olay House of the Dragon dizisinde kendine yer bulacak.

Dizinin oyuncu kadrosunda Milly Alcock, Eve Best, Emily Carey, Paddy Considine, Olivia Cooke, Ryan Corr, Emma D'Arcy ve Matt Smith yer alıyor. Dizi HBO Max dijital platformundan izlenebilecek. HBO Max'ın Türkiye planlarını ertelemesi sonrasında Türkiye'de dizinin yayın haklarını kimin alacağı hakkında bir bilgi bulunmuyor.