House of the Dragon'un Türkiye'de Yayınlanacağı Platform Belli Oldu

Game of Thrones evreninde geçen spin-off dizisi House of the Dragon'un Türkiye'de hangi yayın platformundan yayınlanacağı merak konusuydu. Nihayet bu soru işaretleri giderildi ve yapılan açıklamaya göre dizinin Türkiye'de beIN CONNECT üzerinden yayınlanacağı belirtildi.

George R.R. Martin'in Ateş ve Kan kitabını konu alan ve Game of Thrones dizisinde yaşanan olayların 300 yıl öncesini anlatacak olan House of the Dragon'un Türkiye'de hangi platformda yer alacağı merak konusuydu. Şu ana dek 7 bölümü yayınlanan dizinin beIN CONNECT'te yer alacağının açıklanmasıyla birlikte izlenebileceği platform soruları açıklığa kavuşturulmuş oldu.

House of the Dragon, Türkiye'de beIN CONNECT'ten İzlenebilecek

Yarın yani 7 Ekim'den itibaren şu ana kadar yayınlanan bölümleriyle birlikte beIN CONNECT servisine eklenecek olan dizi, yeni bölümleriyle birlikte izleyicilere hizmet vermeye devam edecek. Ayrıca beIN SERIES SCI-FI kanalı üzerinden Amerika ile aynı anda her Pazartesi, Türkiye saati ile 04:00'te Türkçe alt yazılı bir şekilde yeni bölümler izlenebilecek.

Oyuncu Matt Smith’in Daemon Targaryen karakterini canlandırdığı dizide Paddy Considine, Rhys Ifans, Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Steve Toussaint, Eve Best, Milly Alcock, Emily Carey ve Fabien Frankel gibi önemli isimler yer alıyor.