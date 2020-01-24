Housemarque, Oldukça İddialı Bir Oyun Üzerinde Çalışıyor

Yirmi beşinci yılını kutlayan Housemarque, tarihindeki en büyük ve en iddialı proje üzerinde çalıştığını söylüyor.

Finlandiya menşeli Housemarque, 1995 yılında Bloodhouse ve Terramarque adındaki iki video oyun şirketinin birleşmesi ile hayat bulmuştu. Bu yıl ise yirmi beş yıllık uzunca bir süreç geride bırakılıyor. Bu süre zarfında da Dead Nation, Resogun, Alienation, Nex Machina ve Matterfall gibi önemli oyunları bizlerle buluşturmuştu.

Yirmi beşinci yılın şerefine Housemarque internet sayfası üzerinden özel bir paylaşım yapan Üst Yönetici Ilari Kuittinen, geride bıraktıkları yirmi beş yılın bir özetini geçiyor. Bu özette Finlandiya'daki oyun sektörünün birkaç geliştirici stüdyo ile başlayıp öne çıkacak seviyeye geldiğinden bahsederek ne kadar geliştiğine dikkat çekiyor. Söylenene göre, halihazırda birden fazla tür ve platform için farklı oyunları aktif olarak geliştiren üç binden fazla geliştirici birey varmış. Yaşanan gelişimin muazzam olduğunu söylemek gerek.

Housemarque cephesine geri dönecek olursak, daha önceden Stormdivers isimli bir oyun üzerinde çalıştıklarını öğrenmiştik ama Kuittinen, paylaştığı yazıda kendileri için gelmiş geçmiş en büyük ve en iddialı oldukları yeni bir oyun üzerinde çalıştıklarını söylüyor. Bu çalışmalarında henüz adını açıklamadıkları bir ortağın desteğiyle de ilerliyorlarmış. Dahası ise bu gizemli oyun üzerinde yaklaşık üç yıllık bir çalışma icra etmişler ve şu anda tam anlamıyla geliştirme aşamasına geçilmiş.

Önümüzdeki Yaz mevsiminde Housemarque yirmi beşinci yıl kutlamaları gerçekleştirecekmiş ve bu kutlamalar sırasında, bizlere yönelik yeni oyun ile ilgili çeşitli sürprizler hazırlamışlar. Bu bağlamda, muhtemelen E3 2020 fuarında bir duyuru ile karşılaşabiliriz diye düşünüyoruz. Gelişmeleri takipte olacağız.