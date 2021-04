How I Met Your Father Duyuruldu! Başrol Oyuncusu Açıklandı

How I Met Your Father resmiyete kavuştu. Dizinin yayıncısı olacak olan Hulu, Hilary Duff'in başrolünde dizinin çekimlerinin yakında başlayacağını açıkladı. Çok sevilen How I Met Your Father'ın devamı olarak planan dizi hakkında ilk detaylar ise ortaya çıkmaya başladı.

Finaliyle pek çok hayranını hayal kırıklığına uğratan kült dizilerden ‘How I Met Your Mother’ın spin-off dizisi 'How I Met Your Father', Hulu kanalında izleyiciyle buluşacak. Dizinin başrolü olan Sophie karakterini, aynı zamanda yapımcılar arasında da yer alan Hilary Duff canlandıracak. Dizi, Sophie'nin eşiyle nasıl tanıştığı ve arkadaş grubuyla 2021 yılında yaşadığı maceralarını oğluna anlatması etrafında şekillenecek.

How I Met Your Father İlk Bilgiler Ortaya Çıktı

CBS üzerinde yayınlanan HIMYM, dünyanın dört bir yanında milyonlarca izleyiciye ulaşmıştı. Gelmiş geçmiş en çok izlenen komedi dizilerinden biri haline dönüşen How I Met Your Mother, temelde bir babanın çocuklarına anneleriyle nasıl tanıştığını anlattığı bir hikaye üzerine kuruluydu. Uzun yıllar boyunca süren hikayenin bu kadar tutulmasının başlıca sebebiyle karakterleriydi. Hepsi birbirinden farklı 5 karakterin bir araya gelişini ve hayatlarının şekillenişi anlatan dizi, bu yönüyle çok sevilmişti.

Hulu tarafından yayınlanacak How I Met Your Father ise yine benzer bir tema üzerine oturtulacak. Hilary Duff'un canlandıracağı karakter, bu sefer çocuklarına babalarıyla nasıl tanıştığını anlatmaya koyulacak. Yan seri olarak planan serinin yapımcıları ise HIMYM serisinin yapımcıları Isaac Aptaker ve Elizabeth Berger olacak.

Aslında Babanızla Nasıl Tanıştım? projesi daha önce denenmişti. İlk dizinin yapımcıları Craig Thomas, Carter Bays ve Emily Spivey, hazırladıkları pilot bölümü CBS'e sunmuşlardı. Fakat CBS'ten devam bölümleri için onay alamamışlardı. 2014 yılındaki denemenin ardından Isaac Aptaker ve Elizabeth Berger, NBC ile tekrar şanslarını denemişlerdi. Devam bölümleri tekrar onay alamayınca, proje bir süreliğine kızağa çekilmişti.

İnternet yayıncılığı sektörünün gelişmesiyle birlikte senaristler şanslarını bu sefer Hulu ile denemeye karar verdiler. ABD'de yayın yapan Hulu, bu sefer ikiliye onayı verdi.

*Dizinin yapımcıları Isaac Aptaker ve Elizabeth Berger

How I Met Your Father Hikayesi

Şimdilik 10 bölüm olarak onay alan yeni dizide Hilary Duff, Sophie isimli karakteri canlandıracak. Dizide Sophie, yukarıda da bahsettiğimiz gibi çocuklarına babalarıyla nasıl tanıştıklarını anlatacak. Yine ilk dizide olduğu gibi hikaye Sophie ve yakın arkadaşlarının çevresinde şekillenecek. Ve yine ilk dizide olduğu gibi bu arkadaş grubu, 10 bölüm boyunca kim olduklarını keşfetmeye çalışacaklar.

2021 yılında geçecek olan dizide, Sophie karakterinin doğru kişiye buluna kadar onlarca farklı kişiyle flörtleşmesini izleyeceğiz. Verilen ilk bilgilere göre dizinin çekimleri HIMYM'da olduğu gibi tek kamera açısıyla ve neredeyse bir belgesel tadında olacak.