Macerası Kısa Sürdü: Ünlü Otomobil Üreticisi Türkiye'den Çekildi!

Türkiye, otomobil şirketleri için önemli bir pazar olsa da bazen işler planlandığı gibi gitmeyebiliyor. Sektör kaynakları, geçtiğimiz yıl Türkiye pazarına giren Çinli otomobil üreticisinin ülkemizdeki faaliyetlerini durdurduğunu ortaya koyuyor.

Hozon Neta, Türkiye'deki Faaliyetlerini Durdurdu

Hozon Neta, Kasım 2023'te Türkiye pazarında faaliyet göstermeye başladı. Neta U gibi rekabetçi fiyatlara sahip elektrikli araçlarıyla dikkat çeken Çinli markanın Türkiye'deki faaliyetlerini sonlandırdığı ortaya çıktı. Hürriyet'in haberine göre, şirketin İstanbul'daki mağazası boşaltıldı ve internet sitesindeki irtibat telefonlarına ulaşılamıyor.

Kaynağa göre, Çinli markayı ülkemize getiren GRS Automobility çalışanlarının önemli bir kısmının işine son verildi. Şu an için bu kararın nedeni resmi bir şekilde açıklanmasa da Ticaret Bakanlığı'nın Çin’den ithal edilecek elektrikli otomobiller için tüketiciyi korumaya yönelik yeni kurallarının bunda etkili olduğu söyleniyor.