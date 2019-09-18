HP, 43.4 inç Dev Ekrana Sahip Yeni Monitörünü Tanıttı

Geçtiğimiz saatlerde yeni laptop modelini tanıtan HP, bu modelle birlikte 43.4 inç boyutunda devasa ekrana sahip yeni monitörünü de duyurdu.

Bugün düzenlediği etkinlikte Elite Dragonfly adlı deri kaplama laptop modelini tanıtan HP, S430c olarak adlandırdıkları yeni monitörünü de tanıttı. Ultra ince bir yapıya ve kavisli bir ekrana sahip olan monitör, oldukça şık bir duruş sergiliyor.

Ancak bu modeli öne çıkaran tek detay tasarımı değil. Kullanıcıların büyük ekrandan en faydalı şekilde yararlanabilmelerini isteyen HP, bu monitöre iki ayrı bilgisayar bağlama imkanı sunuyor. İki ayrı bilgisayarın harici ekranı olarak kullanılabilen monitör, ekranı 24 inç boyutunda iki parçaya bölüyor. USB-C ile bağladığınız iki bilgisayarı, aynı anda aynı ekranda kullanma imkanının oldukça iyi bir detay olduğunu söyleyebiliriz.

Yalnızca bu değil, HP DeviceBridge adı verilen yazılım ile birlikte, ekranlar arası sürükleme yaparak iki bilgisayar arasında dosya transferi de yapabileceksiniz.

HP S430c Teknik Detaylar

3.840 x 1.200 piksel çözünürlüğünde 4K ekran ile gelen S430c, 60 Hz yenileme hızına sahip. Bu ekran SRGB renk tayfının yüzde 99'una kadar gösterebiliyor ve 350 nit parlaklığa ulaşabiliyor. Ayrıca sert ışık koşullarında ekranın daha kolay görülebilmesi için, özel kaplama katmanı da bulunmakta.

S430c yurt dışında 4 Kasım tarihinde 999 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulacak.