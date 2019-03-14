HP, Bilgisayarların Bataryasını Yangın Riski Nedeniyle Geri Çağırıyor

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan HP (Hewlett-Packard), son günlerde bilgisayarlarının bataryalarının yangın riski oluşturması ile gündemde. Eğer HP marka bir bilgisayarınız var ise bataryasına dikkat etmenizde fayda var.

2018 yılının Ocak ayında bilgisayarların bataryalarını geri çağırmaya başlayan HP, Mart 2019 yılında geri çağırmayı daha da genişlettiğini açıkladı. Sizlere yangın riski oluşturabilecek bilgisayarın listesini derledik. Yangın riski oluşturabilecek bilgisayarlar şöyle; Aralık 2015’ten Nisan 2018’in sonuna kadar dünya genelinde satılan belirli HP ProBook 64x (G2 and G3), HP ProBook 65x (G2 and G3), HP ProBook 4xx G4 (430, 440, 450, 455 ve 470), HP x360 310 G2, HP ENVY M6, HP Pavilion x360, HP 11 dizüstü bilgisayarları ve HP ZBook (17 G3, 17 G4 ve Studio G3) mobil iş istasyonları.

HP yaptığı açıklamada pillerin pek çoğunun sistemin içinde dahili olarak yer aldığını, yani pillerin müşteri tarafından değiştirilemeyeceğini belirtti. Pil değişimi ücretsiz olarak HP'nin yetkili teknisyenlerince yapılacak.

HP tarafından yapılan açıklamada " Tüm HP ürünlerinin kalitesi ve güvenliği bizim en önemli önceliğimizdir. Kısa bir süre önce tedarikçilerimizden birinin belirli dizüstü bilgisayarlar ve mobil iş istasyonları için sağladığı bataryaların potansiyel bir güvenlik kaygısı yarattığını öğrendik. Gönüllü olarak geri çağırma ve bataryaların değiştirilmesi de dahil olmak üzere bu sorunu çözmek için hemen harekete geçiyoruz. Bu işlem, son iki yılda dünya genelinde satılan HP sistemlerinin yüzde 0,1'ine karşılık geliyor.

Müşteriler, pillerinin değiştirilmesi gerekip gerekmediğini öğrenmek için HP'nin sitesini ziyaret edebilir. Etkilenen müşteriler, pillerini ücretsiz olarak değiştirecekler ve pili Güvenlik Modu'na alarak harici bir güç kaynağı ile cihazlarını güvenle kullanmaya devam edecekler. " bilgisi paylaşıldı.

Bilgisayarımın Bataryasını HP'ye Nasıl Geri Göndereceğim?

HP, resmi web sitesi üzerinden bilgisayarınıza HP Battery Program Validation Utility isimli programı indirmenizi istiyor. Programı indirip kurduktan sonra bataryanızda bir sorun oluşup oluşmadığını kolayca öğrenebilirsiniz. Eğer bilgisayarınızın bataryasında bir sorun var ise bu bağlantı üzerinden HP'ye bildirmeniz gerekiyor. HP yeni bataryayı size kargo yolu ile gönderecek. Yeni pil elinize ulaştıktan sonra 3 iş günü içerisinde bir teknisyen sizinle iletişim kuracak ve batarya değişim işlemi adresinizde yapılacak.

HP, sorundan etkilenen pillerin yangın ve yanık riski oluşturmasından dolayı, tüm müşterilerin Pil Güvenlik Modunu etkinleştirerek derhal etkilenen pilleri kullanmayı bırakmasını önemle tavsiye etmekte.

Sizler HP'nin bataryaları geri çağırması hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz!