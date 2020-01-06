HP Envy 32 AiO Özellikleri ile Kendisine Hayran Bırakabilir

HP Envy 32 AiO özellikleri ve tasarımı ile birlikte üst segmentte önemli bir tercih haline gelebilir.

başlık başa kuzgun leşe

Günümüzde bilgisayar pazarının ağırlıklı olarak dizüstü bilgisayar tarafına yığılmaya başladığını görüyoruz. Bu noktada özellikle taşınabilirlik çok büyük bir etken haline gelmiş durumda. Bu nedenle güçlü bir all-in-one görmek uzun bir süredir çok da alışılmış durum değildi. Ta ki HP yeni modeli Envy 32 AiO ile karşımıza çıkana kadar.

Yeni model Las Vegas'ta düzenlenen CES 2020 boyunca sergilenecek. Monitör 31,5 inç boyutunda bir ekrana sahip. Bu ekran 4K çözünürlükte ve kuvvetli ışık durumlarında dahi görmenizi kolaylaştıracak 600 nit parlaklığa sahip.

Buna ek olarak bu bilgisayar, Nvidia RTX programı ile sertifikalanan ilk all-in-one olma özelliğini de taşıyor. İçerisinde Nvidia GeForce RTX 2080 (Max-Q) yer almakta. Bu da ışın izleme ve yapay zeka iş yükleri gibi teknolojilerden faydalanabilme imkanı anlamına geliyor.

Diğer teknik detaylara bakarsak Intel Core i7 (9. Nesil) işlemciyi görüyoruz. Çeşitli bellek ve depolama seçenekleri bulunmakta. Burada azami limitin 32 GB RAM ve 1 TB SSD olduğunu belirtelim.

Tüm bunlara ek olarak dikkat çeken başka detaylar da bulunuyor. Örneğin monitörün masa ile birleştiği kısım kablosuz şarj pedi olma özelliği taşıyor. Yani bu alanda kablosuz şarj destekli cihazlarınızı şarj edebilirsiniz. Üstelik bilgisayar kapalı iken dahi çalışıyor.