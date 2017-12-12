HP Laptop'larda Keylogger Tehlikesi!

HP son zamanlarda güvenlik konusunda sınıfta kalıyor. Geçtiğimiz ay Windows PC'lerine casus yazılım yüklemekle itham edilen şirket, şimdi de 460 farklı HP dizüstü bilgisayar modelinde keylogger bulundurmakla suçlanıyor. Üstelik bu suçlama şirket tarafından kabul edildi!

Habere konu olan keylogger, güvenlik araştırmacısı Michael Myng tarafından keşfedildi. Myng, bir HP dizüstü bilgisayarda klavye aydınlatmasını nasıl kontrol edeceğini araştırdığı sırada Synaptics Touchpad yazılımında keylogger'ı farketti. Bir bilgisayar klavyesinde yazılan her harfi kaydedebilen bu gizli yazılım, yüzlerce HP dizüstü bilgisayar modelinde önceden kurulu olarak geliyor.

Keylogger'ın varsayılan olarak devre dışı bırakıldığını söyleyen Myng, bilgisayara erişimi olan bir saldırganın yazılanları kaydetmesinin olanaklı olduğuna dikkat çekti. Ayrıca bu keylogger'ın 2012 yılından beri EliteBook, ProBook, Pavilion ve Envy dahil olmak üzere 460'dan fazla modelde bulunduğu ortaya çıktı.

HP bu bilgisayarların tam listesini ve düzeltme yazılımını yayınladı. Şirket yaptığı açıklamada keylogger'ın "gizliliğin kaybolmasına" yol açabileceğini kabul etti ancak Synaptics'in ya da HP'nin müşteri verilerine erişimi olmadığını söyledi.