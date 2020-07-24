Fiyatı ile Gerçekliği Sorgulatan HP Reverb G2 Sanal Gerçeklik Gözlüğü Ülkemizde!

HP tarafından Valve ve Microsoft iş birliği ile geliştirilen yeni nesil sanal gerçeklik gözlüğü modeli HP Reverb G2 geçtiğimiz saatlerde ülkemizde ön siparişe sunuldu. Fiyatı ile satın almadan önce gerçek dünya ile bağlantınızı koparan HP Reverb G2 hakkında merak ettiğiniz tüm detaylar yazımızda!

HP Reverb G2 Teknik Özellikleri

Daha ziyade kurumsal kullanıma odaklanan ancak bireysel kullanıcılar için de geniş ölçekli kullanım imkanları sunan HP Reverb G2, ülkemizde 5.399,75 TL fiyat etiketi ile ön siparişe sunuldu. 30 Ekim 2020 tarihinden itibaren stoklara girecek olan modeli ön sipariş ile satın alanlar yaklaşık üç ay gibi bir süre beklemek zorunda olacaklar.

HP Reverb G2 modelinin öne çıkan bazı detayları ise şu şekilde:

- Sektörün en yüksek çözünürlüklü LCD paneli. Yaklaşık 114 derecelik alan, 2K çözünürlükle birlikte gelişmiş bir deneyimi sunuyor.

- Harici sensörler ve Lighthouse olmadan 1,4 kat daha yüksek hareket yakalama ve altı serbestlik derecesini devam ettirebilmek için kullanılan dört kameralı izleme.

- Üç boyutlu ses imkanı sunan dahili hoparlörler.

- Bireysel kullanıcılar için SteamVR desteği.

Peki siz HP Reverb G2 hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bir sanal gerçeklik gözlüğü modeline bu denli yüksek fiyatlar ödemek ne derece mantıklı? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.