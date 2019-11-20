Hp Smart Tank 515 İnceleme - Özgürce Baskının Tadını Çıkarın!

Hp'nin Smart Tank 515 model yazıcısına yakında bakıyoruz. Hp’nin çok fonksiyonlu mürekkep doldurulabilir yazıcısını tüm detaylarıyla sizlere aktarıyoruz.

İnceleme videomuz içerisinde Hp Smart Tank 515 modelini satın almaya değer mi sorusunu sizler için cevaplıyoruz. İnceleme videomuza geçmeden önce dilerseniz Hp Smart Tank 515'in teknik özelliklerine bir göz atalım.

Hp Smart Tank 515, 5.14 kg ağırlığa sahip. 2 inç ekran ile birlikte gelen yazıcı 44,8 x 37,3 x 15,8 cm boyutunda. Ürünün kutusundan üç adet siyah, bir adet pembe, bir adet sarı ve bir adet mavi mürekkep çıkmakta.

Cihaz kurulumu üç farklı yöntem ile yapılabilmekte. Yazıcı ile A4,B5,A6 ve DL ZARF kağıdı üzerine baskı yapılabilmekte. 1200 x 1200 dpi tarayıcı çözünürlüğüne sahip olan cihazda 256 megabaytlık ön bellek bulunuyor.

Lafı daha fazla uzatmadan dilerseniz Hp Smart Tank 515 inceleme videomuza geçelim. Hemen aşağıdan Hp Smart Tank 515 inceleme videomuzu izleyebilirsiniz.

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