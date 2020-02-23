HTC, 2020'de 5G Destekli Amiral Gemisi Modeli İle Gelecek

Uzun zamandır piyasada gözükmeyen HTC, yeni 5G destekli modeli ile piyasaya atılacak.

Son yıllarda oldukça fazla düşüş yaşayan firmalardan birisi olan HTC, artık epey faaliyetsiz haldeydi. 2017'de akıllı telefon bölümünü 1.1 Milyar Dolara Google'a satan HTC, 2018'de telefon pazarını tamamen sildi diyebiliriz. Bu tarihten sonra birkaç kere daha piyasaya girmeyi deneyen HTC'nin şansı yaver gitmedi. Ancak bu sefer yeni bir atılımla bu piyasanın hala içerisinde olduğunu herkese gösterecek. HTC, yeni CEO'su ile birlikte yeni 5G destekli telefonunu 2020'de piyasaya sürecek.

Eylül 2019'da HTC'nin CEO'su olarak atanan Maitre, 2020'de yeni bir cihazla gündeme geleceklerini belirtti. HTC'nin sanal görme uygulamalarına ve 5G bağlantılı telefonlara yatırım yapacağını ve bu konulara ağırlık vereceğini belirten Maitre, 2020'de HTC'nin büyük adımlar atacağına inanıyor gibi.

HTC'nin bu cihazı ne zaman tanıacağı tam olarak belli değil. Ancak HTC'nin Qualcomm ile daha fazla iş birliği yapması bekleniyor. Üst düzey amiral gemisi telefonlar üretmeyi planlayan şirketin böylesine büyük bir firma ile iş birliği içerisine girmesi gayet faydalı olacaktır.

Yani HTC uzun süre piyasadan uzak kaldı ve bomba gibi bir dönüş yapmayı planlıyor. 2020'de 5G odaklı bir amiral gemisi modelini piyasaya sürmeyi planlayan şirket, gelecekteki yatırımlarını ve çalışmalarını sanal gerçeklik ve 5G üzerine yapacağını da açıkladı. Bakalım HTC'nin yeni cihazı nasıl olacak.