HTC'den Giriş Seviyesinde 'Bomba' Cihaz Geliyor

Tayvan merkezli teknoloji şirketi HTC bu yıla U11 EYEs'i tanıtarak başlamıştı. Bu cihaz ile beğenileri toplayan şirketin, şimdi de giriş seviyesinde yer alan ancak başarılı teknik özelliklere sahip olacak bir cihaz üzerinde çalıştığı sızdırıldı. 18:9 (çerçevesiz ekran) ile gelecek telefonun kod adının ise Breeze olduğu ifade ediliyor.

Geçtiğimiz günlerde Geekbench üzerinden sızdırılan Breeze, şimdi de Evan Blass tarafından onaylandı. Twitter üzerinden Breeze'nin teknik özelliklerini açıklayan Blass, cihazın giriş seviyesinde olacağına vurgu yaptı. 5.5 inç çerçevesiz ekran ile gelecek yeni telefon, henüz modeli bilinmeyen bir MediaTek yonga setinden gücünü alacak. 2GB RAM ve 16GB dahili depolama barındıracak HTC Breeze, giriş seviyesi olmasından dolayı arkada ve önde tek kamera kurulumuna sahip olacak. Arkada 13MP, önde ise 5MP çözünürlüğünde kamerayla kullanıcılara sunulacak.

HTC's got an upcoming 5.5" phone, Breeze (second time as HTC codename), that's mostly notable for pushing full screen, 18:9 aspect ratio down to entry level. Therefore specs are nothing special (Mediatek SoC, 2/16GB, 13/5MP, 2730mAh, etc), and it should be priced to reflect that.