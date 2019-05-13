HTC Exodus 1s, Uygun Fiyatlı Blockchain Akıllı Telefon Olacak

HTC’nin blockchain akıllı telefonu Exodus 1’in geliştirilmiş versiyonu Exodus 1s, yakında duyurulabilir. Fiyat olarak ilk modele kıyasla daha uygun olacak.

Ülkemizde resmi olarak bulunmayan, yurt dışında da rakiplerine kıyasla daha az cihaz çıkaran Tayvanlı üretici HTC, blockchain tabanlı akıllı telefon modeli Exodus 1’in yeni sürümü Exodus 1s’i yaz aylarında duyurabilir. Şirketin bu yılın ikinci yarısında tanıtmasını beklediğimiz 5G’li telefonu olacak olan HTC Exodus 1s hakkında resmi açıklama HTC’nin yöneticilerinden Phil Chen’den geldi. İlk modelden çok daha uygun fiyat etiketi taşıyacak olan modelin daha değer odaklı sürüm olacağı, 250-300$ fiyat aralığında satışa sunulmasını planladıklarını söyledi. Cihazın teknik özellikleri ve diğer bilgilerinin sonraki bir tarihte paylaşılacağı söylendi. Yeni modelin tam Bitcoin node özelliğiyle Exodus 1’den ayrılacağı bilgisi paylaşıldı. Bu özellik, Bitcoin’in tam blok zinciri tarihçesinin telefonda bulunmasının yanı sıra kullanıcıların Bitcoin işlemlerini ağa göndermelerine imkan veriyor. Bok zincirinin 200GB’ın üzerinde olduğu ancak hızlı senkronizasyon için 10GB’a kadar indirilecek bir teknik kullanılacak. Bitcoin blok zincirinin tamamını görmek isteyen kullanıcıların ekstra microSD kart taşımaları gerekecek.

Kullanıcıların kripto para birimi işlemlerini yapmalarını, saklamalarını ve Bitcoin, Ether, Litecoin, ERC-20 ve ERC-721 token’ları gönderip almalarına izin veren güvenli gizli bir kasa olan Zion ile birlikte gelen Exodus telefonlarda madencilik işlemi yapılamadığını belirtelim.