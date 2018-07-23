HTC, Hindistan Pazarından Çekiliyor

Bir dönem piyasaya çıkardığı telefonlarla ortalığı kasıp kavuran HTC, tarihinin en zor dönemlerinden geçiyor. Son 16 yılın en kötü satış performansını gösteren Tayvanlı şirketin, Hindistan pazarından çekilebileceği belirtildi.

HTC, kaçınılmaz sona adım adım yaklaşıyor. Hedeflediği satış rakamlarına bir türlü ulaşamayan ve Temmuz ayının başında 1.500 çalışanı ile yollarını ayıran şirket, markayı eski haline döndürmek için ne yaptıysa başaramadı.

Economic Times ’ın sayfalarına taşıdığı habere göre, HTC’de yaşanan çalışan kıyımı firmanın üst seviye üyelerine kadar çıktı. 100’e yakın üst seviye üyenin istifasını isteyen şirket, yeni tasarrufu ile yalnızca günlük çalışmalar için küçük bir ekip ile yola devam edecek.

Habede, HTC’nin Hindistan’daki yerel üretimi bir yıl önce sonlandırdığına dikkat çekilirken, firmanın ülke içerisindeki tüm dağıtım anlaşmalarını da sonlandırdığı belirtiliyor.

Çinli rakipleri ile rekabet etmekte zorlanan HTC, daha fazla dayanamayarak ülkedeki akıllı telefon satışlarını durdurmuş durumda. Bununla birlikte şirketin VR cihazlarını Hint pazarında tutmaya devam edeceğini belirtelim. Dolayısıyla çekilme kararı şu an için yalnızca akılı telefonları kapsıyor.

HTC, Nisan ayında açıkladığı raporda, 2018'in ilk çeyreğinde 209 milyon dolar gelir elde ettiğini bildirmişti. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40'lık bir düşüş yaşayan şirket, Nisan ayı içinde telefon satışlarından yalnızca 70 milyon dolar kazanmıştı.

Tayvanlı şirket, son olarak 23 Mayıs’ta yeni amiral gemisi HTC U12+ modelini tanıtmıştı.