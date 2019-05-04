HTC İkinci Blockchain Telefonu Üzerinde Çalışmaya Başladı

Hatırlayacağınız üzere HTC 2018'in sonlarına doğru Exodus isimli bir telefon sunmuş ve bu cihazın tamamıyla blockchain odaklı olduğunu söylemişti. Şirketten gelen yeni bir açıklamaya göre Exodus 2'yi yakın zamanda görmemiz mümkün.

Uzun yıllardır mobil departmanında sorunlar yaşayan Tayvanlı üretici HTC, blockchain pazarında istediğini almış gibi gözüküyor. Yaklaşık 6 ay önce tanıtılan ve blockchain odaklı olan HTC Exodus, aslında U12+'ın yazılımla değiştirilmiş haliydi. Exodus'da Bitcoin ve diğer dijital para birimlerini saklayabiliyor ve merkezi olmayan teknolojileri kullanabiliyordunuz.

HTC Exodus 2 hakkında çeşitli açıklamalarda bulunan şirket yönetim şefi Phil Chen, Exodus'un satışlarının beklentileri karşıladığını ve buna bağlı olarak yeni blockchain modeli üzerinde çalıştıklarını dile getirdi. Exodus 2 modelinin 2019'un ikinci yarısında piyasaya sürüleceğini söyleyen Chen, bu cihaz için yeni bir model üretilip üretilmeyeceği hakkında bilgi vermedi.

HTC Exodus, U12+ kasasının üzerine inşa edilmiş yalnızca yazılımsal değişiklikler yapılmıştı. Ancak HTC'nin U12'den sonra yeni bir amiral gemisi sunmadığını, buna bağlı olarak Exodus 2 isimli yepyeni bir cihaz geliştireceği düşünülüyor. Bazı tahminlere göre ise Exodus 2 yeni bir donanım parçası olabilir, bunu önümüzdeki aylarda göreceğiz.