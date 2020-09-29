HTC Katlanabilir Akıllı Telefon ile Geri Dönüyor!

Geçtiğimiz aylarda ilk 5G akıllı telefonunu piyasaya sürerek üst düzey telefon pazarına geri dönen HTC katlanabilir akıllı telefon patentiyle yeni projesini gözler önüne seriyor. Patent, HTC'nin her şeyden önce katlanabilir akıllı telefonla ilgilendiğini doğruluyor.

Akıllı telefon pazarının en çalkantılı şirketlerinden HTC, katlanabilir ekran patentini 31 Aralık 2019'da sundu ve 20 Ağustos 2020'de ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi tarafından onaylandı. HTC ilk katlanabilir akıllı telefonu için kapaklı tasarımı seçmiş görünüyor.

Daha önce kapaklı katlanabilir ekran tasarımını Motorola Razr ve Samsung Galaxy Z Flip modellerinde görmüştük. Bugüne kadar iki farklı katlanabilir cihaz çıkaran Huawei ise bu tasarımı kullanma taraftarı olmamıştı. HTC katlanabilir ekran patenti belli bir modeli yansıtmıyor olsa da, katlama mekanizmasını ortaya koyuyor.

HTC katlanabilir akıllı telefon özellikleri

Öncelikle bu katlanabilir ekran diğerlerinden daha farklı. Motorola Razr'ın aksine, HTC'nin katlanabilir telefonu dışa doğru katlanma yeteneğine sahip. Bu katlanabilir ekran fikrinden dolayı arka ile ön ekran üst üste geleceği için, cihazın arkasında farklı bir ekran olmayacağını düşünüyoruz.

Ayrıca patent, şirketin katlama mekanizmasını nasıl planladığı konusunda iyi bir fikir veriyor. Olabildiğince sağlam bir mekanizma açıkça görülüyorken, telefonun tam ortasındaki katlama menteşesi, telefon tasarımını rakiplerine göre farklılaştırıyor.

2025 yılında HTC yeni telefonuyla Türkiye'ye gelebilir

Daha önce HTC Wildfire E Lite cihazıyla gündeme gelen şirketin global pazarda hala sessiz kaldığını belirtelim. HTC CEO'su verdiği bir röportajda 2025 yılını işaret ederek kârlı büyümeye vurgu yapmıştı. Peki ya siz HTC katlanabilir ekran patenti hakkında ne düşünüyorsunuz?