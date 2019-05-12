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  4. HTC Kullanıcılarına Müjde! Android 9 Güncellemesi Geliyor

HTC Kullanıcılarına Müjde! Android 9 Güncellemesi Geliyor

Ömer Dursun
Ömer Dursun - | Mobil

Özellikle son yıllarda pek çok pazardan çekilen ve mobil departmanında yenilemeye gitmeyen HTC, yayınladığı bir tweet ile U serisine Android 9 vereceğini duyurdu. Güncellemeden U12+, U11, U11+ ve U11 Life modelleri yararlanacak.

Google'ın Nexus ve Pixel telefonlarını üreten ve bir süre sonra mobil departmanını Google'a satan HTC, bu satıştan sonra pazardaki yerini koruyamamıştı. 2015 yılında kullanıcılarla buluşan One A9 isimli modeline bir türlü güncelleme veremeyen ve maddi sıkıntılarla boğuşan Tayvanlı üretici, halihazırdaki müşterilerine sevindirici bir haberle geldi.

Mayıs ve Haziran aylarında U11 ile U12 modellerini güncellemeyi planlayan HTC, kripto para birimi odaklı üretilen Exodus Blockchain için ise herhangi bir bildirim paylaşmadı. Geçtiğimiz Aralık ayında piyasaya sürülen cihaz Android 8 Oreo ile kutudan çıkmış ve güvenlik güncellemesi dışında yazılım desteği almamıştı. Ancak bazı iddialara göre bu modelin de yaz dönemi içerisinde Android güncellemesi alacağı söyleniyor.

En geç 15 güne kadar Android 9 Pie güncellemesi yayınlama sözü veren HTC'nin yeni bir Blockchain modeli olacak Exodus 2 üzerinde çalıştığı iddia ediliyor. Fakat yine de mobil tarafına yatırım yapmaktan kaçınan üreticinin şu anki müşterilerini sevindirdiğini belirtmek gerekiyor. 

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