HTC Kullanıcılarına Müjde! Android 9 Güncellemesi Geliyor

Özellikle son yıllarda pek çok pazardan çekilen ve mobil departmanında yenilemeye gitmeyen HTC, yayınladığı bir tweet ile U serisine Android 9 vereceğini duyurdu. Güncellemeden U12+, U11, U11+ ve U11 Life modelleri yararlanacak.

Google'ın Nexus ve Pixel telefonlarını üreten ve bir süre sonra mobil departmanını Google'a satan HTC, bu satıştan sonra pazardaki yerini koruyamamıştı. 2015 yılında kullanıcılarla buluşan One A9 isimli modeline bir türlü güncelleme veremeyen ve maddi sıkıntılarla boğuşan Tayvanlı üretici, halihazırdaki müşterilerine sevindirici bir haberle geldi.

We want to share the release schedule of the Android Pie updates for #HTC smartphones. Please note, certain regions & carrier deployment may affect these dates. U11 rollout will begin late May, 2019; U11+ will begin late June, 2019; U12+ will begin mid-June, 2019. Thank you pic.twitter.com/eyeCdX5qWm