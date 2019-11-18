HTC Küllerinden Doğmaya Hazırlanıyor Olabilir

Son zamanlarda atılan adımlar ve yapılan paylaşımlar, HTC için büyük bir dönüşü işaret ediyor olabilir.

Klasik Bir Modelle Dönebilir

iPhone modelleri ile rekabet eden HTC Desire modellerinden, tasarımı ile dikkatleri çeken HTC One (M7) modeline. HTC, yıllar içinde önemli modeller ile karşımıza çıktı. Görünüşe göre akıllı telefon sektörünü bırakmak gibi bir niyeti de yok.

HTC Creative Labs Başkanı Drew Bamford, basit bir soruyu tweetledi "Hangi klasik HTC modelini bugünün teknolojisi ile görmek istersiniz?" Bu soru HTC'nin Motorola Razr için yapılana benzer bir diriltme ile karşımıza çıkabileceğine yönelik bir ipucu olabilir. Yine de bunun garantisi yok.

Soruya yanıt veren pek çok HTC sever, HTC One (M8) modelini görmek istediklerini belirtti.

Zamanına göre dikkat çeken tasarımlara ve kendine has müşteri kitlesine sahip olan HTC, doğru stratejiler ile tekrar büyüme yolunda ilerleyebilir. Zira şirket, son zamanlarda büyük finansal kayıplar ile baş etmeye çalışıyor.