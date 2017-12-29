HTC'nin 2018'de Tanıtacağı Cihazlar Belli Oldu

Tayvanlı teknoloji üreticisi HTC şirketi, bu yılını gerçekten aktif bir şekilde geçirdi. HTC Vive'da bomba kampanyalar sunan şirket, HTC U11 ile Asya'da büyük ses getirdi. Ayrıca akıllı telefon departmanının büyük bölümünü Google'a satan şirketin yeni yılda hangi cihazları kullanıcılara sunacağı ortaya çıktı.

Yeni yıla hızlı bir giriş yapmak isteyen HTC, Ocak ayında sanılanın aksine ilk olarak U11+'yı sunacak. Bu cihaz ile akıllı telefon pazarında yerini almak isteyen şirket, yılın ilerleyen zamanlarında ise şirketin yeni amiral gemisi olacak U12'yi tanıtacak. Yepyeni teknik özelliklerle gelecek olan U12, şirketin elinde bulundurduğu yeni patentlerinde kullanıldığı bir cihaz olarak karşımıza çıkacak. 2018 yılında bu iki cihaz dışında akıllı telefon çıkarmayacak olan Tayvanlı üretici, genel olarak HTC Vive üzerine odaklanacak.

U11'e göre daha üst seviye özelliklere sahip olacak U11+'da 6 inçlik 18:9 formatında ekran bulunacak. Gücünü Snapdragon 652 yonga setinden alacak U11+, 4GB RAM ve 64GB dahili hafızaya sahip olacağı söyleniyor. Arkada tek kamerayla kullanıcıları karşılayacak olan cihazda, parmak izi sensörü ve su-toza dayanıklılık olması muhtemel olarak görülüyor.

Yılın bir diğer telefonu U12 ise, Snapdragon 845 ile güçlendirilmiş, 6GB RAM'den beslenen bir cihaz olacak. Bazı iddialara göre cihazda 4K ekran yer alacağı söyleniyorken, arkada çift kamera kurulumunun olacağı da ifade ediliyor. Kısacası yeni yılda akıllı telefon departmanını daha az yoracak olan HTC, yine de üst seviye cihazlarla yarış içerisinde olacak.