HTC'nin 2019 Gelirleri Dibi Boyladı

Tayvanlı teknolojisi üreticisi HTC, yıllar önce akıllı telefon pazarını domine etmesine rağmen yeni trendleri bir türlü yakalayamamış ve gelirleri peyderpey düşmeye başlamıştı. 2019 yılı itibarıyla HTC gelirleri dibi boyladı.

HTC, 2019 yılı itibarıyla 333 milyon dolar elde etti. 2018 itibarıyla toplamda 789 milyon dolar gelir elde eden şirket, böylece bir yıl içerisinde yüzde 57 gibi bir düşüş yaşadı. Asıl düşüş ise 2017 yılında 2 milyar dolarlık geliri ile önemli seviyelere çıkan HTC, 2018'de yüzde 87'lik düşüş yaşamıştı. Bloomberg'in uzmanlarından Tim Culpan, Apple'ın sadece AirPods satarak HTC'nin gelirlerini geçtiğini hatırlattı.

HTC'nin gelirlerindeki düşüş ana sebebi ise 2017 yılında Google'ın HTC'nin telefon üretme departmanını satın almasıyla yaşanmıştı. Yaklaşık 1.1 milyar dolar ödeyerek HTC'nin telefon departmanını alan Google, buradan kendi Pixel serisini üretmeye başlamıştı. HTC böylece telefon dünyasından az çok elini çekerken, gelirleri de yere çakılmıştı.

Tayvanlı telefon üreticisi, aslında 2019'un ilk üç çeyreğinde çok kötü bir dönem geçirmişti; ancak son çeyrekte Hindistan pazarında satış stratejisi değiştiren HTC, artık amiral gemisi seviyesinde telefon üretmeyeceğini, giriş ve orta seviye telefonlar satacağını duyurmuştu. Bu karar sonrasında Hindistan satışları yükselen HTC, gelirlerini katlamıştı.