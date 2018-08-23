HTC'nin Yeni Cihazının Tanıtım Tarihi Belli Oldu

Tayvan merkezli teknoloji üreticisi HTC, Twitter hesabından yaptığı bir duyuruda yeni U modelinin tanıtım tarihini paylaştı. 30 Ağustos tarihini veren şirketin hangi modelini tanıtacağını ve herhangi bir görsel paylaşmadığını belirtmek gerekiyor.

Twitter hesabından paylaştığı tweet'te “Güzellik ve güç 30 Ağustos 2018'de buluşuyor” ifadesini kullanan HTC'nin net ifadelerden kaçındığı gözlemleniyor. Ayrıca tweet'te paylaştığı görselde "U için yeni bir şey" sloganını kullanan Tayvanlı üreticinin üst düzey U12++ veya U12 Life modelini tanıtacağı düşünülüyor.

Son zamanlarda akıllı telefon pazarında istediği başarıları elde edemeyen şirketin orta segmente yöneleceği ve bu anlamda U12 Life'ı tanıtma ihtimalinin daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Zaten en son duyurduğu U12+ modelinde Snapdragon 845 yonga setini kullanarak üst düzey bir telefon çıkaran HTC'nin şimdi de daha rekabetçi bir fiyata sahip cihaz sunması bekleniyor.

Beauty and power meet on August 30th 2018. pic.twitter.com/pOVKlEzSGY — HTC (@htc) 23 Ağustos 2018

HTC U12 Life Teknik Özellikleri

Şimdiye kadarki sızıntılar doğrultusunda U12 Life'ın 6 inç ekrana sahip olacağı ve Snapdragon 636 yonga seti ile 4GB RAM'den besleneceği düşünülüyor. Kamera ve yazılım konusunda da kullanıcıları üzmeyecek olan modelin uygun fiyatlı sunulmasıyla birlikte iyi işler çıkarabileceği dile getiriliyor.

Elbette HTC'nin 30 Ağustos lansmanında kullanıcıları başka bir ürünle şaşırtması şansı bulunuyor ancak zaten telefon pazarın iyi günler geçirmeyen şirketin, farklı denizlere yelken açmasının mantıklı olmayacağını belirtmek gerekiyor.