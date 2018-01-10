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HTC U Play Türkiye'de Satışta! İşte Fiyatı ve Özellikleri

Ömer Dursun
Ömer Dursun Mobil
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Son yıllarda ülkemizde istediği satış rakamlarını yakalayamayan HTC, yeni yılda Türkiye'ye orta segmentte bir cihazla giriş yaptı. U Play'de eski tip tasarımı benimseyen ancak kasada metal ile cam karışımını bir arada sunan HTC şirketi, bu cihazda 5.2 inçlik Full HD likit ekrana yer vermiş.

Kullanıcılarını arayüzüyle etkileyen U Play, eğlenceye odaklanmış durumda. Mediatek Helio P10'dan gücünü alan cihazda 3GB RAM ve 32GB / 64GB dahili depolama alanı bulunuyor. 2500 mAh bataryaya sahip olan U Play, HTC Sense Companion adlı yapay zeka teknolojisini barındırıyor. Bu yapay zeka ile U Play adeta bir arkadaş haline dönüşüyor ve kullanıcısına önerilerde bulunuyor.

HTC U Play Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Arkada ve önde 16MP çözünürlüklü kamera kurulumuna sahip olan U Play, arka taraftaki Optik İmaj Sabitleyici özelliği ile görüntüde daha az titreme sağlıyor. Dolayısıyla videolarınızda kalite maksimum seviyeye gelmiş oluyor. Ayrıca öndeki kamerada yer alan UltraPiksel özelliği 4 kata kadar daha fazla ışık hassasiyetini algılayabiliyor.

Şu anda ülkemizde üç farklı renk seçeneğiyle satışta olan HTC U Play'in fiyatı, tercihe göre 1300 TL'den başlayıp 1700 TL'ye kadar çıkabiliyor.

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