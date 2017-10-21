HTC U11 Plus'ın Render Görselleri!

Tayvan merkezli HTC şirketinin yeni amiral gemisi U11 Plus’ın yeni render görselleri ortaya çıktı. 6 inç ekranlı U11 Plus, kıvrımlı kenarlarıyla dikkat çekmeyi başarıyor.

Bu yıl içerisinde 18:9 ekran formatını her amiral gemisi telefonda gördük. Başarılı bir ekran teknolojisi olmasından dolayı kullanıcılar tarafından da beğenilmişti. Değişen teknolojiye uzak kalmamak için HTC şirketi de yeni cihazında bu ekran formatını kullanacak. Ayrıca Android tuşlarını ekrana yerleştirecek olan şirket, güçlü bir telefonla kullanıcıları karşılayacak.

Çin’in sertifika merkezi olan TENAA’da ortaya çıkan render görsellerine göre cihaz tek arka kamerayla gelecek. Kameranın hemen altında bir parmak izi sensörü bulunacakken kameranın yanında ise flaşı olacak. Henüz cihazın ekran-gövde oranı bilinmiyorken, yüzde 85’in üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

U11 Plus Snapdragon 835’ten gücünü alacak ve 6 inç ekranı olacak. 6 veya 4GB RAM ile performansını arttıracak olan cihazda 12MP arka kamera yer alacak. Ayrıca 2 Kasım tarihinde tanıtımı yapılacak olan U11 Plus, Android 8.0 Oreo ile gelecek.

Bunlara ek olarak geçtiğimiz günlerde paylaşılan cihazın konsept tasarımını da aşağıdan izleyebilirsiniz.