HTC U12 Life 4K Kamerasıyla Geliyor

Mayıs ayının sonlarına doğru U12 Plus cihazını duyuran HTC, şimdi de orta segmente hitap edecek bir model üzerinde çalışıyor. U12 Life adıyla geleceği belirtilen telefonun 6 inç ekranı ve 4K çift kamerası dikkat çekiyor.

Orta seviye cihazlar arasında güzel bir alternatif olabileceği düşünülen U12 Life'ın tüm özellikleri sızdırıldı. Gelen ilk bilgilere göre cihazda 2160×1080 çözünürlüğünde 6 inç ekran yer alacak. Kapağın altında Qualcomm Snapdragon 636 yonga seti, 4GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı olacağı gelen bilgiler arasında.

Çift SIM veya microSD kart desteği sunacak olan U12 Life'da NFC ve Bluetooth 5.0'ın bulunması bekleniyor. Ön tarafında parmak izi okuyucuya da sahip olacağı dile getirilen telefonun bundan dolayı bir home tuşuna yer verebileceği düşünülüyor. Bu anlamda çerçevelerin bir miktar kalın olabileceğini söyleyebiliriz.

4K çözünürlüğe sahip çift kameranın ise 12MP + 5MP olduğu ifade edildi. Yapay zekadan destek alan bu kameraları ön tarafta 13MP'lik selfie kamerası takip edecek. Ayrıca selfie kamerasının hemen yanında flaş olması bekleniyor.

HTC U12 Life hakkında gelen ilk bilgiler bu şekildeyken cihazın tasarım olarak neye benzediği henüz belli değil. Çıkış tarihi, fiyatlandırma ve daha fazla konuda bilgi gelirse sizlere aktaracağız, bizi takipte kalın.