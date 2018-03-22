HTC U12+, Tasarımıyla Etkileyecek

HTC’nin yakın zamanda tanıtmasını beklediğimiz akıllı telefonu HTC U12+’a ait görsellerin Evan Blass tarafından sızdırılmasının ardından yeni konsept görseller ve teknik detaylar paylaşıldı. HTC U12+ tasarımını ortaya koyan yepyeni görsellerle birlikte cihazın beklenen teknik özellikleri haberimizde.

Tayvanlı şirketin üst seviyede konumlandıracağı 2018 akıllı telefonu HTC U12+’a ait görseller geçtiğimiz günlerde Evan Bass tarafından paylaşılmıştı. Kullanıcıların sabırsızlıkla beklediği mobil cihazların hem tasarım hem de donanımlarına ilişkin nokta atışları yapan evleaks’in Twitter’dan paylaştığı görsellere bakılarak yeni konsept görseller hazırlanmış. TechnoBuffalo tarafından paylaşılan yüksek kaliteli görsellerde cihazı tüm ayrıntılarıyla görüyoruz. Yan yana konumlandırılan çift arka kamera, kameranın hemen altında parmak izi okuyucu, cam arka panel, çerçevelerin inceltildiği ancak hala tam ekrandan oluşmayan ön tasarım ilk bakışta dikkat çeken noktalar arasında.

HTC U12+ Görselleri

HTC U12+ Teknik Özellikleri:

HTC U12+’ın tasarım detaylarını ve renk seçeneklerini ortaya koyan yeni görsellerin yanı sıra teknik detaylar da paylaşıldı. Cihazın 5.99 inç QHD+ çözünürlüklü ekrana sahip olacağı, Qualcomm’un en yeni mobil platformu Snapdragon 845 ile çalışacağı, 6GB bellek, 12 megapiksel ve 16 megapiksel (Sony IM3xx) çift arka kamera taşıyacağı, 256GB depolama alanı sunacağı, 3420mAh bataryadan güç alacağı tahmin ediliyor. Yazılım tarafında Sense 10 ile özelleştirilmiş Android 8.0 Oreo ile geleceğini tahmin etmek güç değil. Son olarak cihazın çift ve tek SIM kart modeli olacak.