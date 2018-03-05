HTC U12 Teknik Özellikleri Sızdırıldı

Tayvan merkezli teknoloji üreticisi HTC'nin üst seviyede yarışacak olan U12 isimli cihazı sızdırıldı. 5.99 inç QHD+ ekrana sahip olan HTC U12'de Snapdragon 845 yer alıyor. Yani cihazın rakiplerinden geri kalır bir yanı yok gibi gözüküyor.

Şimdilik yalnızca teknik detayları sızan cihaz, gerçekten bu anlamda başarılı olacak gibi gözüküyor. LlabTooFeR isimli Twitter kullanıcısı tarafından paylaşılan bilgiler işte şu şekilde:

6GB RAM ve 256GB depolama alanına sahip olacak U12, gücünü ise Snapdragon'un en güçlü modeli olan 845'ten alacak. 5.99 inç Quad HD+ ekranla kullanıcılara sunulacak cihazda 3,420mAh batarya yer alıyor. Ayrıca yüz tanıma kilidiyle pek çok işlemi halledebileceğiniz U12'de bunun dışında yanlardan sıkma özelliği de bulunacak. Daha önceki modellerde boy gösteren ve kullanıcıların hoşuna giden bu özellik sayesinde telefonunuzun kenarlarını sıkarak işlemlerinizi daha hızlı yapabileceksiniz.

Android 8.0 üzerinde çalışan Sense 10 arayüzüyle gelecek olan cihazın hem çift hem de tek SIM'li modelleri olacağı ifade ediliyor. Arkada çift, önde ise tek kamera kurulumuyla kullanıcılara sunulacak olan HTC U12, arka tarafında Sony lens destekli 12MP+16MP kamera bulunduracak. Ön tarafında ise tek 8MP kamera yer alacak.

HTC şirketinin son umutlarından olacak U12'nin Nisan ayında tanıtılması ve yaza doğru da raflardaki yerini alması bekleniyor. Bakalım amiral gemilerindeki artan fiyatlar HTC U12 üzerinde de etkili olacak mı, göreceğiz. Peki ya siz bu teknik özelliklere sahip olacak U12 hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşın.