HTC U20 5G Modeli Duyuruldu! İşte Özellikleri

HTC, 5000 mAh batarya, 8 GB RAM ve Snapdragon 765G işlemci ile dikkat çeken U20 5G modelini duyurdu. Sahip olduğu donanım nedeni ile orta seviyeye konumlanan HTC U20 5G modelinin teknik özellikleri ile ilgili detaylar haberimizde.

HTC U20 5G Teknik Özellikleri

6.8 inç büyüklüğünde ekrana sahip olan cihaz, bu ekran üzerinde kullanıcılarına Full HD+ çözünürlük sunuyor. Gücünü Snapdragon 765G işlemcisinden alan yeni model, 8 GB RAM’e sahip. Cihazda 256 GB depolama kapasitesi bulunuyor.

Cihazın arka kısmında 48MP çözünürlüğünde ana kamera ve 8MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 2MP çözünürlüğünde makro kamera ve 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü olmak üzere toplamda dört adet lens yer alıyor. Arka kameralar dikey bir şekilde konumlandırılmış. Cihazın ön kısmında ise 32MP çözünürlüğünde kamera bulunuyor.

18 Watt’lık hızlı şarj teknolojisine sahip olan cihaz, 5000 mAh batarya kapasitesine sahip. HTC'nin yeni modelinin sahip olduğu MicroSD desteği sayesinde depolama alanı artırılabiliyor. Parmak izi tarayıcısı, cihazın arka kısmında yer alıyor. Android 10 sürümü ile birlikte gelen cihazın ne kadar fiyata satılacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı.