HTC VIVE, Cosmos Serisine Üç Model Ekledi

HTC VIVE, yeni VIVE Cosmos serisini duyurdu. Cosmos Elite, VIVE Cosmos XR ve VIVE Cosmos Play modelleri özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi, tüm detaylarıyla haberimizde.

HTC VIVE, farklı kullanım biçimlerine uyum sağlayabilen PC tabanlı birinci sınıf VR çözümü Vive Cosmos serisine eklenen üç yeni modeli duyurdu. Vive Cosmos, gözlüğün önüne yerleştirilen eklentilerle kullanıcının zaman içinde değişen ihtiyaçlarına uygun olarak özelleştirilebiliyor. Tüm Viveo Cosmos ürün ailesi, etkileyici görüntü kalitesi ve yüksek konfor sunuyor. Yeni duyurulan modeller VIVE Cosmos Elite, VIVE Cosmos XR ve VIVE Cosmos Play bakalım ne özelliker sunuyor?

HTC VIVE Cosmos Elite Özellikleri ve Fiyatı

Vive Cosmos Elite, harici takip performansını dahili takip esnekliğiyle birleştirerek eğlenceye düşkün VR tutkunlarına yeni bir dünya sunuyor. Lighthouse baz istasyonları sayesinde kullanıcılar SteamVR izleme teknolojisinin gücünü ve doğruluğunu sanal dünyada hissediyor. Vive Cosmos Elite, VR kontrolleri için benzersiz bir algılama özgürlüğü sunan Vive Tracker ve kablosuz VR deneyimi için kablosuz bağlantı adaptörü gibi Vive ekosisteminin çevre birimlerinden de yararlanabiliyor.

Harici takip ön kapak eklentisi, 2 SteamVR baz istasyonu ve 2 Vive kontrolcüyle birlikte gelen Vive Cosmos Elite, 2020 ilk çeyreğinde 899 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Harici takip ön kapak eklentisi kendi başına bir aksesuar olarak Vive Cosmos veya Vive Cosmos Play cihazlarını yükseltmek isteyenler için 2020 ikinci çeyreğinde 199 dolardan satışa çıkarılacak.

HTC VIVE Cosmos XR Özellikleri

Kendi başına bir ürün olarak veya modüler Vive Cosmos modelleri için bir eklenti olarak sunulacak olan VIVE Cosmos XR, yüksek kaliteli XR geçiş kamerasıyla fark yaratıyor. Cihaz, kusursuza yakın görüntü yansıtma özelliğine sahip kameraların içeriye aktadığı görüntü sayesinde 100 deerece görüş açısına sahip VR ekranında gerçek dünyada olanları sanal objelerle bir araya getiriyor. Bu cihaz sayesinde sanal objeler gerçek dünyadaki ortamlara yerleşerek VR üzerindeki toplantılar neredeyse gerçeğe dönüşecek. Vive Cosmos XR hakkında daha fazla bilgiyi GDC konferasında alacağız. Vive Cosmos XR, 2020 ikinci çeyreğinde geliştiricilere sunulacak.

HTC VIVE Cosmos Play Özellikleri

VR ile henüz tanışmamış kullanıcılar için tasarlanan Vive Cosmos Play, 4 kamerasıyla içten dışa takip ederek VR meraklılarına iyi bir başlangıç ve artan ihtiyaçlar için genişletilebilir ideal bir platform sunuyor. Vive Cosmos Play, Viveport Video, Angry Birds VR: Isle of Pigs, The Curious Tale of the Stolen Pets ve A Fisherman’s Tale gibi içerikler için son derece uygun. Cihaz ayrıca işletmeler ve müzeler gibi genel VR deneyimine uygun ortamlar için ideal ve kullanımı kolay bir VR deneyimi sunuyor. Vive Cosmos ön kapak eklentileri gibi aksesuarlarla zenginleştirilebilen ürün hakkında detaylı bilgi önümüzdeki aylarda açıklanacak.

HTC Vive Cosmos Özellikleri ve Fiyatı

İçten dışa takipte daha fazla olanağa sahip olmak isteyen kullanıcılar için Vive Cosmos’un altı kameralı sürümü fazladan iki kamerasıyla düşey eksen ve bel hizası izleme olanağı sunuyor. Diğer modellerle aynı ergonomik, görsel ve modüler özelliklere sahip olan cihaz, kablosuz bağlantı adaptörüyle de uyumlu.

Ürünün satış fiyatı 699 dolar ancak 6 kameralı ön kapağı tek başına bir aksesuar olarak 2020 ikinci çeyreğinde 199 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkacak.