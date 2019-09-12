HTC Vive Cosmos'un Fiyatı ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

HTC Vive, yeni Vive Cosmos'un fiyatını ve çıkış tarihini açıkladı. Gelin hep beraber Vive Cosmos'un neler sunduğuna ve satış fiyatına yakından bakalım.

Üst sınıf bilgisayar tabanlı sanal gerçeklik sistemi olan Vive Cosmos, 2880 x 1700 piksel çözünürlüke beraber kristal netliğinde metin ve grafikler sunmakta. 110 derecelik görüş açısına sahip olan Vive Cosmos'da 3.4 inçlik çift LCD ekran bulunmakta. Bu ekranların yenileme hızı 90 Hz.

Vive Avrupa Genel Müdürü Graham Wheeler, Vive Cosmos hakkında yaptığı açıklamda şunları söyledi: "Rakipsiz bir deneyim sunan Cosmos, içten dışa takip özelliğine sahip bugüne kadarki en çok yönlü başlığımız. İleride farklı ön panel seçenekleri, limitsiz içerik ve yeni arayüz ile XR müşterilerine sınırsız olanaklar sunacağız.

Sürekli büyüyen bir kitleye üst düzey VR deneyimi sunacağımız için heyecanlıyız. Vive Cosmos, bugüne kadar Avrupa’da yaptığımız en büyük perakende VR ürünü lansmanı olacak."

HTC Vive Cosmos, 3 Ekim 2019'dan itibaren yurt dışında 799 euroluk fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Cihazın ülkemizde ne zaman ve ne kadarlık fiyat etiketi ile satışa çıkacağı henüz bilinmiyor.

HTC Vive Cosmos hakkında detaylar gelirse sizleri bilgilendireceğiz. Takipte kalın!