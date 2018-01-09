HTC Vive Pro Sanal Gerçeklik Sistemi Duyuruldu!

Sanal gerçeklik denildiğinde akla gelen birkaç isimden biri olan HTC Vive'ın geliştirilmiş versiyonu CES 2018 sırasında tanıtıldı. HTC Vive Pro daha yüksek çözünürlük desteği, dahili mikrofon ve kulaklık sistemi ile birlite gelecek.

HTC'nin paylaştığı bilgilere göre sanal gerçeklik meraklılarına ve işletmelere yönelik olarak geliştirilen HTC Vive Pro, sanal gerçeklik başlıklarından daha yüksek performans ve kalite bekleyenlerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek. HTC Vive Pro'nun özelliklerine baktığımızda sanal gerçeklikte yeni bir dönüm noktası olabileceğini görüyoruz.

HTC Vive Pro'da yer verilen özelliklerin teknik detaylarına inecek olursak, yeni sistemde çift OLED ekranın kullanıldığını görüyoruz. Bu ekranların çözünürlüğü ilk HTC Vive'a göre ciddi oranda artırılmış. İki ekran birlikte 2880 x 1600 çözünürlük sunuyor. Bir önceki sistem ile kıyaslandığında %75'ten fazla bir artış söz konusu. HTC Vive Pro'nun yüksek çözünürlüklü ekranı kendi amfisine sahip kulaklıklar, gürültü önleme özelliğine sahip çift mikrofon ile birleşmekte. Bu durumun avantajı, hem kablo karmaşasını engelleyecek, hem de pratik bir ses ve iletişim sistemi sunacak bir gelişme olması.

HTC Vive Pro'nun bütün özellikleri bunlarla sınırlı değil. Yeni sanal gerçeklik başlığının ön tarafına çift kamera yerleştirilmiş. HTC Vive Pro'nun sistem gereksinimlerinin ne olacağı ve fiyatı konusunda henüz herhangi bir bilgi paylaşılmadı; fakat artan çözünürlüğe bakarak sistem gereksinimlerinin de önemli oranda artacağını kestirmek güç değil.