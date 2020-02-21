HTC Vive Proton: Sanal Gerçeklik, Artırılmış Gerçeklik, Karma Gerçeklik Bir Arada

HTC, günümüzde sanal gerçeklik (VR) cihazlarıyla anılıyor. Tayvanlı üretici, bugün mevcut VR ürünlerinden çok farklı bir cihaz duyurdu: HTC Vive Proton. AR, VR ve MR’ı bir araya getiren 5G destekli yeni ürün Vive Proton’un özellikleri haberimizde.

Bir döneme damgasını vuran Tayvanlı teknoloji devi HTC’nin günümüzde en çok konuşulan ürünleri sanal gerçeklik (VR) gözlükleri. Ancak şirketin bugün duyurduğu ürün diğer VR ürünlerinden oldukça farklı görünen bir prototip gözlük; Vive Proton. Vive Proton, sanal gerçeklik, karma gerçeklik ve artırılmış gerçeklik dünyasını tek bir cihaza birleştirmeyi amaçlıyor. Daha önce belirttiğimiz gibi Proton, henüz konsept bir cihaz olmasıyla tasarımından işlevlerine her şey değişebilir.

HTC Vive Proton’un son kullanıcılara ulaşan bir basın görseli sızdırılmadı ve duyurusu da yapılmadı ancak iki konsept tasarımın olduğunu biliyoruz. Her iki tasarım da HTC Vive, Vive Pro ve Vive Cosmos ile karşılaştırıldığında nispeten kompakt ancak hepsi bir arada sürümü (HoloLens’e benzer şekilde çalışan) kendi ayrı işleme birimi ile geleceği söylenen ikisi bir arada modelden önemli ölçüde hantal duruyor. Her iki cihaz da 3DoF kontrol cihazlarına ek olarak tam, “dahili” 6DoF izleme donanımı (muhtemelen harici sensörlere ihtiyaç duymayacak) içeriyor. Sonuç olarak Vive Proton, kulanıcıların VR ve AR içeriği arasında hızlıca geçiş yapmasını sağlayacak hibrit bir cihaz konumunda olacak.

HTC’nin 5G hücresel cihazlarla birlikte kullanılmak üzere tasarlandığını belirttiği HTC Vive Proton’un ne zaman tanıtılacağı, fiyatının ne olacağı henüz bilinmiyor.