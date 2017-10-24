HTC Vive Sayesinde Robot Teknolojisinde Yeni Bir Çığır Açıldı

En kullanışlı sanal gerçeklik başlıklarından bir tanesi olarak gösterilen HTC Vive, bir grup Japon bilim adamı tarafından insan hareketlerinin birebir şekilde robotlara aktarılmasını sağlayan bir teknolojide kullanıldı.

Çeşitli ülkelerde çalışan bilim adamları uzun süredir telebulunma (telepresence) adını verdikleri bir yöntemle robotları yönetmek için çeşitli teknolojiler geliştiriyorlardı. Herhangi bir insanın yaptığı hareketlerin, birebir robotlar tarafından da yapılmasını amaçlayan bu teknoloji, özellikle insanların hayatlarını tehlikeye atabilecekleri noktalara gönderilen robotlarda kullanılmak üzere tasarlanıyordu.

IROS ismi verilen bir konferans sırasında, Tokyo Üniversitesinde görevli bir grup bilim adamı, telebulunma teknolojisine dair yaptıkları yeni araştırmalarını tanıttılar. Daha önce hareket aktarımı teknolojisinin denendiğini; ancak bunun çok küçük robotlar üzerinde yapıldığını ya da kısıtlı bir hareket aktarımıyla gerçekleştirildiğini söyleyen bilim adamları, kendi sistemlerinin insan boyutunda bir robotta test edildiğini ve hareketlerin de birebir yansıtıldığını söylediler.

HTC Vive’ın kullandığı “lighthouse” isimli 3D algılama yöntemiyle birlikte insan hareketlerinin net şekilde algılanabildiğini ve algılanan görüntülerin direkt olarak robotlara aktarılabildiğini anlatan bilim adamları, paylaştıkları küçük bir videoyla yeni teknolojinin nasıl çalıştığını da gösterdiler. Özellikle kurtarma robotlarının gelişmesinde öncülük edebileceği şimdiden görülebilen yeni teknolojinin görüntülerini de hemen aşağıdan izleyebilirsiniz: