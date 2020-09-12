HTC Wildfire E Lite Render Görselleri Sızdırıldı

Geçtiğimiz ay bazı önemli teknik özellikler ile birlikte Google Play Console'da görünen HTC Wildfire E Lite modelinin render görselleri sızdırıldı. Evan Blass tarafından sızdırılan HTC Wildfire E Lite render görselleri ile birlikte cihazın tasarımı hakkında birtakım bilgilere sahip olduk. HTC Wildfire E Lite modelinin sızdırılan render görselleri ile ilgili detaylar haberimizde.

HTC Wildfire E Lite Render Görselleri Ortaya Çıktı

Günümüzde akıllı telefonların çerçeveleri oldukça ince bir yapıya sahipken HTC Wildfire E Lite modelinde kalın çerçevelerin yer aldığını görüyoruz. HTC firmasının giriş seviyesi akıllı telefonunun kalın çerçevelere sahip olması çok sayıda kullanıcının hoşuna gitmeyecektir. Evan Blass tarafından sızdırılan render görsellerine baktığımzıda cihazın arka kısmında parmak izi okuyucusunun yer aldığını görüyoruz. Giriş seviyesi akıllı telefon modelinde parmak izi okuyucunun yer alması oldukça şaşırtıcı.

Ortaya çıkan render görsellerine göre güç ve ses açma kapama butonları cihazın sağ kısmına konumlandırıldı. Cihazın ön yüzeyinde ise günümüzün trendi olan çentik yer almıyor. Sim kartı yuvası cihazın sol kısmında bulunuyor. Cihazın arka kısmında iki adet kamera bulunuyor. Kameraların hemen yanında ise LED flaş yer alıyor. Cihazın arka tarafının polikarbonat malzemeden yapıldığı tahmin ediliyor.

HTC Wildfire E Lite modelinin bazı teknik özellikleri Google Play Console'da ortaya çıkmıştı. Ortaya çıkan bilgilere göre 5.65 inç ekran büyüklüğüne sahip olan HTC Wildfire E Lite, bu ekran üzerinde kullanıcılara 720 x 1440p çözünürlük sunacak. Cihazın ekranı 18:9 en boy oranı ve 320ppi piksel yoğunluğu sunacak.

Gücünü MediaTek firması tarafından geliştirilen Helio A20 işlemcisinden alan HTC Wildfire E Lite modelinin 2 GB RAM'e sahip olacağı iddia edildi. HTC Wildfire E Lite modeli Android 10 işletim sistemi ile birlikte gelecek. HTC Wildfire E Lite ile ilgili teknik özellikler şu anda bu bilgiler ile sınırlı. Önümüzdeki günlerde cihazın teknik özellikleri ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıkacaktır.