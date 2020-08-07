Fiyatı ile Dikkat Çeken HTC Wildfire E2 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Bütçe dostu HTC Wildfire E2 özellikleri ve fiyatı resmi olarak açıklandı. İşte HTC Wildfire E2 özellikleri ve fiyatı.

HTC Wildfire E2 Özellikleri

HTC Wildfire E2, damla çentikli 6.22 inç HD + (1560 x 720 piksel) IPS ekrana sahip. Cihazın kaputunun altında, 4GB RAM ve 64GB dahili depolama alanı ile eşleştirilmiş MediaTek Helio P22 işlemci yer alıyor.

Cihazın arka tarafında f / 2.2 diyafram açıklığına sahip 16 megapiksel birincil sensör ve 2 megapiksel derinlik sensörü içeren çift kamera kurulumu bulunmakta. Ön kısımda ise f / 2.2 diyafram açıklığına sahip 8 megapiksel sensör bizleri karşılmakta.

4.000mAh bataryadan beslenen Wildfire E2, kutudan Android 10 ile çıkıyor. Telefonda ayrıca bir parmak izi tarayıcı, 3,5 mm kulaklık girişi ve USB Type-C bağlantı noktası bulunuyor.

HTC Wildfire E2 Fiyatı

HTC Wildfire E2 fiyatının 120 dolar olduğu açıklandı. 120 dolar şu anki kur ile 874 TL'ye tekabül ediyor. Cihazın ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı bilinmiyor. Yorumlar bölümünden akıllı telefon hakkındaki görüşlerinizi bekliyoruz. En güncel haberlere sitemizden ulaşabilirsiniz.