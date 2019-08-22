HTC Wildfire X Satışa Çıktı!

Geçtiğimiz hafta duyurulan HTC Wildfire X, bugün öğleden sonra Hindistan’da satışa çıktı. Ancak telefon sadece Flipkart üzerinden satın alınabiliyor.

Helio P22 yonga setinden gücünü alan Wildfire X iki farklı hazıfa seçeneğiyle geliyor. 3GB RAM/32 GB depolama alanı sunulan ilk model yaklaşık 155 dolardan (yaklaşık 890 TL), 4GB RAM/128 GB depolama alanı sunulan ikinci model ise yaklaşık 195 dolardan (yaklaşık 1.120 TL) satılıyor. Ancak sınırlı bir süre boyunca her iki model de yaklaşık 15 dolardan (yaklaşık 85 TL) satılacak.

6.2 inç’lik HD+ ekrana sahip olan akıllı telefon kutudan Android Pie işletim sistemiyle birlikte çıkıyor. Cihazın ön tarafındaki çentikte 8 MP’lik bir kamera yer alırken, arka kısmında ise 3 kameradan oluşan bir kurulum yer alıyor.

Telefonun arkasındaki 3’lü kamera kurulumu sırasıyla; 12 MP’lik bir ana kamera, 8 MP’lik telefoto kamerası (2x optik zoom) ve 5 MP’lik bir derinlik sensörü biriminden oluşuyor.

3.300 mAh’lik bir bataryaya sahip olan Wildfire X, safir mavisi renk seçeneğiyle geliyor. Telefonun yanında ayrıca MyBuddy olarak adlandırılan bir aksesuar da geliyor. Wildfire X hakkında çok daha fazlası için şuraya göz atabilirsiniz.