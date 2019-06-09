HTC Yeni Akıllı Telefonunu Çok Yakında Tanıtabilir

Tayvanlı akıllı telefon üreticisi HTC’nin şu sıralar akıllı telefon pazarında söz sahibi olduğunu söylemek oldukça zor. Ancak şirket yine de geleceğe yönelik yeni cihazlar üzerinde çalışmaya devam ediyor.

HTC Tayvan Facebook sayfasında yapılan bir paylaşımda, 11 Haziran 2019’da bir akıllı telefon tanıtımı yapılacağını işaret eden bir ipucu görseli ortaya çıktı.

Şu anda, şirketin ne tür bir telefon piyasaya sürmeyi planladığı konusu belirsizliğini koruyor. HTC 2019 yılı için henüz bir amiral gemisi akıllı telefon tanıtmamış olsa da, söz konusu cihazın daha çok HTC U19e olarak bilinen orta seviyeli bir telefon olabileceği söyleniyor.

Yapılan kıyaslama ve sızıntılara göre, söz konusu telefon Qualcomm Snapdragon 710 yonga setiyle ve 6GB RAM ile gelecek. Ancak bunun dışında şimdilik bilinen pek fazla detay yok. Aslında şimdilerde piyasada çok sayıda orta seviyeli akıllı telefon zaten mevcut, üstelik HTC’nin yeni telefonu kısa süre önce piyasaya sürülen Pixel 3a ile de büyük bir rekabete girecek.

Daha üst seviyeli bir akıllı telefon isteyenler için ise, edinilen son bilgilere göre, HTC’nin bu yılın ikinci yarısında piyasaya sürmeyi planladığı 5G destekli bir akıllı telefonu daha yolda olabilir. Ayrıca şirket, ikinci bir blockchain telefonu üzerinde çalıştığını da doğruladı.