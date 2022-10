HTC'nin Yeni VR Gözlüğü Ortaya Çıktı

Her geçen gün sanal gerçeklik ve metaverse gibi konularda yapılan teknolojik gelişimlere şahit oluyoruz. Yeni gelişmelerden biri de 2010'lu yılların ünlü akıllı telefon üreticisi HTC'den geldi. 2021 yılında HTC Vive Flow VR gözlüğünü tanıtan şirketten yakın zamanda yeni bir VR ürünü daha gelmesi bekleniyordu. Yeni VR gözlüğü hakkında ilk görsel elimize ulaştı.

HTC'nin iddialarına göre 2022 yılı içerisinde tanıtılması beklenen gözlük, VR sektöründe donanım anlamında devrim yaratacak. Güçlü bir sloganla yapılan paylaşımda "Ya küçülün ya da eve gidin!" sözlerine yer verildi.

Go small or go home. pic.twitter.com/PUqqKn4V5E