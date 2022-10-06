HTC'nin Yeni VR Gözlüğü Ortaya Çıktı

Her geçen gün sanal gerçeklik ve metaverse gibi konularda yapılan teknolojik gelişimlere şahit oluyoruz. Yeni gelişmelerden biri de 2010'lu yılların ünlü akıllı telefon üreticisi HTC'den geldi. 2021 yılında HTC Vive Flow VR gözlüğünü tanıtan şirketten yakın zamanda yeni bir VR ürünü daha gelmesi bekleniyordu. Yeni VR gözlüğü hakkında ilk görsel elimize ulaştı.

HTC'nin iddialarına göre 2022 yılı içerisinde tanıtılması beklenen gözlük, VR sektöründe donanım anlamında devrim yaratacak. Güçlü bir sloganla yapılan paylaşımda "Ya küçülün ya da eve gidin!" sözlerine yer verildi.

HTC Küçültülmüş VR Gözlüğü ile Fark Yaratacak

Go small or go home. pic.twitter.com/PUqqKn4V5E — HTC VIVE (@htcvive) October 6, 2022

Sanal gerçeklik gözlükleri sektörüne her geçen yıl yeni oyuncuların katılması sayesinde VR teknolojisinin artık çok daha ulaşılabilir hale geldiğini söyleyebiliriz. Fakat VR gözlükleri hala bilim kurgu filmlerinde veya hayallerimizdeki kadar kullanışlı değil. Görüntüyü sağlayabilmek, sağlamlığı artırmak ve donanımı sığdırmak adına bir kask olarak nitelendirilebilecek büyüklükte tasarlanan VR gözlükleri, uzun süreli kullanımlarda kullanıcıları yorabiliyor. Çoğu firma şu anda gözlükleri küçültmenin yollarını arıyor.

HTC de küçük tasarıma sahip gözlükleriyle sektörde fark yaratmak istiyor. Slogandan da anlaşılabileceği gibi kolaylıkla kullanabilen küçük bir tasarımla karşımıza çıkacak olan HTC, yeni ürünüyle sektörde devrim yaratabilir. Halihazırda headset olarak adlandırılan VR gözlüklerine kıyasla çok daha küçük bir tasarım olan HTC Vive Flow'un daha da geliştirilmiş bir versiyonu 2022 yılında çıkacak gibi duruyor. Henüz HTC VR gözlüğü hakkında tasarım veya donanım açısından bir bilgi bulunmuyor.