Huami, Akıllı Saati ve Kablosuz Kulaklığıyla 2020’ye İddialı Giriyor

Xiaomi bünyesinde faaliyet gösteren Huami markası, yeni ürünleriyle 2020’ye iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

Huami, yeni akıllı saati Amazfit Bip S’i ve tamamen kablosuz kulaklığını CES 2020’de tanıtmayı planlıyor.

Twitter’da Amazfit sayfası tarafından paylaşılan teaser videosuna bakılırsa, dikdörtgen şeklindeki tasarımını koruyacak olan Bip S’te ultra-uzun bir batarya ömrü sunulacak.

2020’de Bip S’in yanı sıra Huami’nin bir çift TWS kulaklığını da göreceğiz. Bu kablosuz kulaklık, markanın akıllı saat ve spor bilekliği kategorisi dışındaki ilk ürünü olacak.

Paylaşılan teaser görselinde, bunun oval biçimli bir kulak içi kulaklığı olduğu görülüyor ancak cihazın teknik özellikleri henüz bilinmiyor.

Amazfit, 7 Ocak’ta düzenlenecek olan CES 2020’ye kadar çeşitli ürünlerin teaser paylaşımlarını yapmaya devam ediyor. Dolayısıyla akıllı saat ve kablosuz kulaklığın dışında başka ürünler de görmeye hazır olun.