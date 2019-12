Huami, Akıllı Saati ve Kablosuz Kulaklığıyla 2020’ye İddialı Giriyor

Xiaomi bünyesinde faaliyet gösteren Huami markası, yeni ürünleriyle 2020’ye iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

Huami, yeni akıllı saati Amazfit Bip S’i ve tamamen kablosuz kulaklığını CES 2020’de tanıtmayı planlıyor.

Twitter’da Amazfit sayfası tarafından paylaşılan teaser videosuna bakılırsa, dikdörtgen şeklindeki tasarımını koruyacak olan Bip S’te ultra-uzun bir batarya ömrü sunulacak.

More powerful with an ultra-long #battery life. The #Amazfit BipS is worth the wait!



We'll be unveiling it at #CES2020!



