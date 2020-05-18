Huami Face ID ile Çalışan ve Kendini Dezenfekte Eden Maske Geliştiriyor

Son zamanlarda ana gündemimiz haline gelen yeni tip koronavirüs ile mücadele sırasında en önemli ekipmanlardan birisi yüz maskesi olarak öne çıkıyor. Bu noktada her şeyin içerisine teknolojinin karıştığı şu dönemlerde maskelerin es geçilmesini bekleyemezdik. Huami Face ID ile çalışabilen ve kendi kendini dezenfekte edebilme yeteneğine sahip bir maske geliştiriyor.

Huami Yüz Maskesi Kendini Dezenfekte Edecek

Ocak ayından bu yana milyonlarca kişinin fark ettiği gibi yüz maskesi, Face ID teknolojisini tamamen kullanılamaz hale getirdi. Mevcut koşullarda dünyanın birinci sorunu gibi gözükmese de koruyucu ekipman giyerken yüz tanıma teknolojisinin çalışmasına değer veren pek çok kullanıcı ve özellikle tıp uzmanı var. Sonuç olarak kişiler bu teknolojiyi kullanamadıkları için anlık olarak maskeyi çıkartıyor ve bu noktada oluşan temaslar tehlikeli bir duruma yol açabilir.

Huami hem bu soruna parmak basacak hem de sık sık maske değiştirme gereksinimi ortadan kaldıracak yeni bir teknoloji üzerinde çalıştığını duyurdu.

"Amazfit Aeri Yüz Maskesi çıkartılabilir hava filtreleri ile birlikte gelir ve dahili olarak ultraviyole ışık yayıcılara sahiptir. Maskeyi kullandıktan sonra birkaç dakika için USB-C konnektörü ile fişe takmanız, kendini dezenfekte etmesi için yeterli olacaktır. Mevcut N95 tipi maskeler sekiz saate kadar başarılı filtreleme sunarken, bu teknoloji ile birlikte bir buçuk aya kadar başarılı filtreleme sunulabilecek."

N95 tipi maskelerin kullanım süresi boyunca tüm partiküllerin yüzde 95 oranındaki kısmını engelleyebildiğini belirtelim. Öte taraftan Huami'nin bunu bir buçuk ay boyunca yapıp yapamayacağı henüz net olarak açıklanmamış bir detay olarak karşımıza çıkıyor.

Yeni modelin şu an için prototip aşamasında olduğunu ve tahmini bir yıl gibi bir süreye ihtiyaç duyduğunu belirtelim. Peki siz bu ürün hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.