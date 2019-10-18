Huawei 1 Saatte Onarım Yapacak Olan Yeni Teknik Servisini Açıyor

Ülkemizde oldukça geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan ve tüketiciler tarafından sevilen Huawei, ülkemizdeki kullanıcılar için yeni müjdesini verdi. Huawei, yeni teknik servisini yarın itibarıyla açmaya hazırlanıyor.

Yeni Teknik Servis ile 1 Saatte İşlem

Kullanıcı taleplerini dikkate alarak verdiği tüketici hizmetlerini geliştiren Huawei, teknik servis ağını İstanbul içerisinde yaygınlaştırıyor. Kadıköy’de açılışa hazırlanan Huawei Kadıköy Teknik Servisi 19 Ekim itibarıyla ürün satışına ve 21 Ekim itibarıyla Huawei kullanıcılarına hizmet vermeye başlayacak.

Her ayın son Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri gerçekleştirilen Huawei Servis Günleri, Kadıköy Servis Merkezi’nde de geçerli olacak. Her türlü telefon onarımında 100 TL’ye varan indirimler Huawei sahiplerini bekliyor. Eğer bu günler tatil ise veya servisler kapalı ise gelecek ilk gün aktivite devam ediyor.

Huawei Servis Günleri, ayda bir kere teknik servise kendisi gelip cihazı elden teslim eden kullanıcılar için geçerli oluyor. Kullanıcılar model fark etmeksizin telefonlarını doğrudan Huawei teknik servisine getirdiklerinde, yalnızca 1 saat içinde sorun giderilip telefon kendilerine teslim ediliyor.

Açılış Gününe Özel İndirimler

Açılış günü ve haftasonunda Y9 Prime 2019 modelinde 100 TL, P30 lite ve P30 Pro modellerinde ise 500 TL indirim avantajları ile tüketicilere sunulacak. Teknik servis hizmeti alan kullanıcılara ayrıca güncel modeller için stoklarla sınırlı olarak ücretsiz ekran koruyucu hediye ediliyor.

Huawei yetkili servis listesine göz atmak ve size en yakın teknik servis birimini öğrenmek için buraya tıklayabilirsiniz.