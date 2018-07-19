Huawei 100 Milyon Satış Barajını Geçti

Çin'in en büyük ve akıllı telefon pazarının da üçüncü büyük akıllı telefon üreticisi Huawei, yılın ilk yarısında 100 milyon cihaz satmayı başardı. 2018 hedefi olarak 200 milyon satış gerçekleştirmek isteyen Huawei'nin bu rakamı aşabileceği düşünülüyor.

Apple ve Samsung ile büyük bir rekabet içerisinde olan Huawei, özellikle son iki yıldır büyük bir ivme kazandı. P20 ve Mate 10 ailesiyle bir hayli dikkat çekmeyi başaran Çinli üreticinin aynı zamanda alt markası olan Honor'dan da iyi bir kar sağladığı ifade edildi. Yalnızca P20 ailesinin satış rakamı zaten 6 milyona ulaşmış durumda. (P20 ve P20 Pro)

Ayrıca orta segmentin en dikkat çeken modellerinden olan P20 Lite ise Mayıs ayında en çok satan yedinci telefon olmuştu. Yani şirket için P20 serisi önem taşıyorken yine orta segmentte yer alan Honor 10'un ise 3 milyon satış rakamına ulaştığı dile getirildi. Fakat şirketin bundan sonra daha fazla çalışıp altı aylık süreç içerisinde hedeflerine ulaşması gerek.

Özellikle IFA 2018 fuarında Mate 20 serisinin tanıtımını gerçekleştireceği düşünülen şirketin bu model ile de pek çok kullanıcıya hitap edeceği varsayılıyor. Ayrıca eski modellerde yaşanan fiyat düşüşü yine kullanıcıların Huawei'ye yönelmesine olanak tanıyor.

Peki ya siz Huawei cihazlarını nasıl buluyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın!