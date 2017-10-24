Huawei, 2017'de 100 Milyondan Fazla Telefon Sattı

Özellikle 2017 yılında şirket olarak kendini bir hayli büyüten Huawei, 2017 yılının ilk üç çeyreğinde 100 milyondan fazla akıllı telefon sattığını doğruladı. Hatta Huawei şirketi, Haziran ve Temmuz aylarında Apple’ı geride bırakmayı da başarmıştı.

Bu yıl içerisinde çıkardığı P9 ailesi telefonlarıyla tüm dünya genelinde ses getirmeyi başaran Huawei, geçtiğimiz günlerde tanıttığı Mate 10 ile yine gözünü liderliğe dikmiş durumda. “Yapay zekaya sahip ilk cihaz” olarak tanıtılan Mate 10 serisi cihazlar, mutlaka şirketin gelişmesinde büyük rol oynayacak.

Ayrıca katlanabilir ekranlı cihazlar hakkında Huawei tüketici grubu CEO’su Richard Yu en büyük rakipleri Apple ve Samsung’a karşı şunları söylemişti: “Bizim planımızda o şirketleri geçmek bulunuyor. Belki mütevazi davranmıyorum ama kimse Huawei şirketini durduramaz. Biz, Avrupa ve Asya kıtasındaki en büyük perakendecilerden biriyiz. P ve Mate serisiyle de müşterilere kendimizi gösterdik.”

Bu yıl içerisinde satış noktalarını yüzde 19 artırarak 42.900 satış noktası bulunan şirket, 2017 yılının ilk döneminden bu yana ortalama yüzde 30’luk bir büyüme göstermeyi de başardı. Ayrıca tüm dünyada 10 bin kadar çalışan bulunduran teknoloji devi Huawei, “Üst düzey cihazlarda daha fazla kar olduğu için o kategorideki müşterileri kazanmak istiyoruz.” açıklamasını yapmıştı.