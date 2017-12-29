Huawei, 2017'de 153 Milyon Akıllı Telefon Sattı

Çin'in en büyük teknoloji üreticisi Huawei, bu yıl ne kadar kazanç sağladığını ve kaç milyon akıllı telefon sattığını açıkladı. Şirket CEO'su Ken Hu paylaştığı bir yılbaşı mesajında bu yılki satışlarında yüzde 15 artış olduğunu ve ortalama 600 milyar yuan kazanç sağladıklarını ifade etti. Ayrıca şirketin bu yıl 153 milyon adet akıllı telefon sattığı doğrulandı.

2017 yılında adını sıkça duyduğumuz Huawei şirketi, her bütçeye uygun akıllı telefon satmasıyla dikkat çekmişti. Ürettiği cihazları doğru bir satış politikasıyla pazarlayan Çinli şirket, bu satışlardan bir hayli kazanç sağladı. Ancak yine de şirketin son dört yıldaki büyüme oranına baktığımızda, en düşük yükselişi bu yıl yaşamış durumda. Yani şirket bu yıl dünya pazar payında yüzde 10'luk kısmı aşmasına rağmen yine de son dört yılın en düşük karına ulaştı.

Şu anda dünyanın üçüncü büyük akıllı telefon üreticisi konumunda olan Huawei, 2021 yılına kadar Apple'ı koltuğundan indirmeyi ve en iyi üretici olmayı hedefliyor. Bu sebepten dolayı son iki yıldır Avrupa ve ABD'de büyük bir satış artışı gerçekleştiren şirket, alt markası olan Honor ile de kazancını arttırdı.

153 milyon adet akıllı telefon sevkiyatı yaparak kendi ülkesinde yüzde 22,3 pazar payına sahip olan Huawei; Xiaomi, Oppo ve Vivo gibi yerel markaların tehditi altında. Çünkü aynı dönemde Oppo firmasının yüzde 21,6'lık bir pazar payına sahip olduğu belirtilmişti.

Son olarak Ocak ayında ABD'de yapılacak olan CES 2018 fuarında Mate 10 serisi cihazlarını tanıtacak olan Huawei, yıla hızlı bir giriş yapacak ve ABD'de AT&T ve Verizon ile anlaşma sağlayacak.