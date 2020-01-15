Huawei 2019'da Satış Rekoru Kırdı! İşte Rakamlar

Huawei 2019 yılında 5G destekli kaç adet akıllı telefon modeli sattığını açıkladı. Gelin hep beraber Huawei'nin 2019 yılında kaç adet 5G destekli akıllı telefon sattığına yakından bakalım.

Huawei 2019 Yılında Rekor Kırdı!

Samsung'un ardından Huawei de 2019 yılında kaç adet akıllı telefon sattığını duyurdu. Huawei 2019 yılında 6.9 milyon adet 5G destekli akıllı telefon sattıklarını söyledi. Samsung, 2019 yılında 6.5 milyon adet 5G destekli akıllı telefon satttığını açıklamıştı. Bu da demek oluyor ki Huawei, 2019 yılında Samsung'dan daha fazla akıllı telefon sattı.

Huawei'nin şu anda 6 adet 5G teknolojisini destekleyen cihazı bulunmakta. Bu cihazlar: Mate 20 X 5G, Mate 30 5G, Mate 30 Pro 5G, Mate 30 RS Porsche Design, nova 6 5G, ve katlanabilir Mate X. Samsung, Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere dünya çapında cihaz sattı. Huawei ise ABD'nin kara listesinde bulunduğu için ABD'de cihaz satışı yapamadı. Görünen şu ki Huawei akıllı telefon pazarının lideri olmak için emin adımlar ile ilerliyor.

Sizler Huawei'nin bu başarısı hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!