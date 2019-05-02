Huawei, 2019'un Birinci Çeyreğinde 26 Milyar Dolar Gelir Elde Etti

Çinli teknoloji devi Huawei, 2019 yılının birinci çeyreğine ilişkin mali bilançosunu açıkladı. Buna göre şirket, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 39 artışla 179,7 milyar yuan (26,6 milyar dolar) gelir elde etti.

Shenzhen merkezli dünyanın en büyük telekomünikasyon ekipmanı üreticisi olan Huawei, ABD başta olmak üzere birçok Batı ülkesinde tarafından casuslukla suçlanmasına rağmen güçlü bir şekilde büyümeye devam ediyor.

2019 yılının ilk çeyrek sonuçlarını açıklayan Çinli teknoloji devi, yıllık yüzde 39 artışla 179,7 milyar yuan (26,6 milyar dolar) gelir elde ettiğini bildirdi. Huawei’in ilk çeyrekteki net karı ise geçen yılın aynı dönemine göre artış göstererek, yüzde 8 seviyelerine ulaştı.

Huawei, ABD’nin, Kanada ve İngiltere gibi pek çok müttefikine, 5G altyapısında Huawei marka ekipmanlar kullanmamaları yönünde çağrılar yapmasına rağmen, şu ana kadar 5G telekomünikasyon ekipmanı sağlamak için global düzeyde 40 ticari sözleşme imzaladığını açıkladı. Şirket ayrıca dünya genelindeki pazarlara 70 binden fazla 5G baz istasyonu sevkiyatı gerçekleştirdiğini belirtti.

2019 yılının ilk çeyreğinde 59 milyon akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştiren Çinli teknoloji devi, bu alanda liderliği elinde bulunduran Samsung’a adım adım yaklaşıyor.

Akıllı telefon sevkiyatlarının bu çeyrekte yüzde 6,6 düştüğünü göz önüne alındığında, Huawei’in gösterdiği performans daha da değer kazanıyor. Nitekim dünyanın en büyük beş akıllı telefon üreticisi arasından sadece Huawei ve Vivo bir önceki yıla göre daha fazla sevkiyat gerçekleştirmeyi başardı.