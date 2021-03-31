Huawei 2020 Gelir Raporunu Paylaştı!

Huawei 2020 gelir raporu yayımlandı. Şirket geçen yılı öngörülen bir tablo ile kapattıklarını duyurdu. Huawei'in 2020 yılındaki küresel satış geliri 136,7 milyar dolar olduğu belirtilirken net kârı da yüzde 9,9 seviyesine yükseldi.

Huawei 2020 Gelir Raporu Açıklandı

Salgının tüm dünyada etkisini sürdürdüğü 2020 yılının herkes için olağanüstü bir yıl olduğunu fakat bütün zorluklara rağmen istikrarlı bir iş performansına imza atıldığını belirten Huawei Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Ken Hu, "Müşterilerimiz için değer yaratmak, salgınla mücadeleye yardımcı olmak ve dünya çapında ekonomik ve sosyal ilerlemeyi desteklemek için, yenilikler yapmaya devam ettik. İş operasyonlarımızı geliştirerek öngörülerimize yakın bir performansa imza attık. Bu zorlu dönemde tek bir ülkeye veya bölgeye odaklanmaksızın üretim sürekliliğini sağlamak için küresel bir tedarik zincirine bağlı kaldık" ifadelerini kullandı ve sözlerine şu şekilde devam etti:

"Dijital dönüşümü müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla birlikte sağlayarak, teknolojinin sınırlarını zorlamaya devam edeceğiz. Hayatımıza kalite ve kolaylık katan, kurumları daha akıllı hale getiren ve toplumu daha fazla kapsayan dijital teknolojiler üretmek istiyoruz. Bu amaç bizi tamamen bağlantılı ve akıllı bir dünyaya yaklaştıracak." "2021'de yine karmaşık ve değişken bir küresel ortamda var olmaya devam edeceğiz. COVID-19'un yeniden canlanması ve jeopolitik belirsizlikler, küresel toplum için yeni zorlukları da beraberinde getirecektir. Huawei olarak, teknolojinin, hepimizin karşılaştığı bu zorluklara yönelik yeni çözümler sunacağına derinden inanıyoruz."

Huawei'in paylaşmış olduğu faaliyet raporuna göre mobil operatörlere hizmet sunan Huawei Carrier İş Grubu, koronavirüsle birlikte artan ihtiyaçlar doğrultusunda 170'i aşkın ülke ve bölgede 1.500'den fazla iletişim ağının kesintisiz olarak çalışmasına yardımcı oldu. Bu da kullanıcıların uzaktan çalışma gibi gereksinimlerini büyük ölçüde gidermesine olanak sağladı.

Huawei raporuna göre dünyanın büyük şehirlerinde bağımsız kuruluşlar tarafından yapılan 5G deneiym testlerinde Huawei'in 5G ağları kullanıcı deneyiminde ilk sırada yer aldı. Şirket ayrıca kömür madenciliği, demir-çelik, limanlar ve üretim gibi 20'den fazla sektörde 3.000'den fazla 5G inovasyon projesini uygulamak için dünya genelindeki operatörler ile iş birliği yaptı.

Huawei'in 2020'de ağ hizmetlerinden elde etmiş olduğu satış geliri 46,4 milyar dolar seviyesine yükseldi. Yıllık bazda ise 2019'a kıyasla %0,2 seviyesinde bir artış meydana geldi.

Huawei 2020 yılında daha akıllı bir endüstriyel ekosistem için sektörün ilk referans mimarisi olan Intelligent Twins'i de duyurdu. 253 "Fortune Global 500" şirketi ve dünya çapında 700'den fazla şehir, dijital dönüşüm için Huawei'i iş ve çözüm ortağı olarak seçti. Huawei Enterprise'ın satış geliri 15,4 milyar dolar seviyesine yükselirken bu sayı 2019'a kıyasla yıllık bazda %23 oranında arttı.

Huawei Tüketici Elektroniği Grubu'nun 2020'deki satış geliri 74,1 milyar dolar seviyesine yükselirken bu sayı yıllık bazda %3,3 seviyesinde artış gösterdi. Şirket ayrıca 2020 yılında dünya çapında 730 milyon akıllı telefon kullanıcısına ulaşarak zirvedeki isim olmayı başardı.