Huawei'nin 2021'de Tanıtacağı Cihazlar Sızdırıldı: İşte 15 Yeni Ürün

Huawei'nin 2021'de tanıtacağı modeller gün yüzüne çıktı. Twitter'daki bir kullanıcı tarafından sızdırılan 15'ten farklı ürün arasında başta akıllı telefonlar olmak üzere akıllı saatler ve kablosuz kulaklıklar yer alıyor. İşte Huawei'nin 2021 ürünleri.

Huawei, geçtiğimiz yıl boyunca küresel akıllı telefon satış sıralamasında keskin bir düşüş yaşadı. 2020'nin ilk çeyreğinde Samsung ile yarışan Çinli üretici, 2020'nin dördüncü çeyreğinde ise Apple, Oppo ve Vivo tarafından geride bırakılarak altıncı sıraya geriledi. Bu, eski ABD Başkanı Trump'ın aldığı yaptırım kararlarının doğrudan bir sonucu.

Tüm bu zorluklarına rağmen Huawei inanılmaz bir azim gösteriyor. Firma, Çinli tüketicilerin desteğine güveniyor ve kendi iç pazarındaki satışlarda liderliğe oynuyor. Huawei ayrıca; laptop, tablet ve hatta oyun konsollarıyla rekabet etmek için yeni eğlence ürünleri geliştirmeyi planlıyor. Peki ya telefon? Twitter'daki bir sızıntıya göre 2021 projeleri çok sayıda ve çok iddialı.

Huawei'nin 2021'de tanıtacağı tüm modeller

Twitter'da RODENT950 tarafından sızdırılan bir liste 15 yeni ürünü gözler önüne seriyor. Bu 15 ürün arasında akıllı telefonlar, tabletler, kablosuz kulaklıklar ve akıllı saatlerin yer aldığını görüyoruz. Aslında şirketin yeni bir pazar arayışı yok gibi görünüyor. Ayrıca bazı söylentilerin aksine Huawei'nin premium seviyedeki tüm modellerinin yenilerini üretmeye devam edeceğini belirtmek gerekiyor.

Sızıntıyı yapan RODENT950, Watch GT 3 ve Watch 3'ün HarmonyOS 2.0 tabanlı LiteOS'a sahip olacağını ve AppGallery uygulamalarını destekleyeceğini iddia ediyor. Akıllı saatler; eSIM, EKG, kan basıncı ve aktif bir kalp atış hızı ölçme yeteneklerine sahip olacak.

Twitter'da duyurulan ürünlerin tam listesini aşağıda bulabilirsiniz. Ancak bu liste hakkında merak edilen bir durum var: Uygun fiyatlı akıllı telefonlar nereye gitti? P Smart, Nova veya Enjoy modellerinin yeni ürünleri duyurulmayacak mı? Özellikle giriş-orta segment kullanıcılarına hitap eden bu cihazlar, ülkemizde de geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor.

P serisi:

P50

P50 Pro

P50 Pro+

Mate serisi:

Mate X2

Mate 50

Mate 50 Pro

Mate 50 Pro+

Mate 50 RS

Akıllı Saatler:

Watch 3

Watch GT 3

Tabletler:

MatePad Pro 2

MatePad 2

Kablosuz Kulaklıklar: